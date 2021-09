Goncourt des Lycéens 2021 : les 14 romans en compétition

Il s’agit également de faire entendre leur voix pour élire leur lauréat, parmi les 14 auteurs sélectionnés par l’Académie. Il contribue à l’engagement du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports pour développer le goût de la lecture et à celui de la Fnac pour la transmission et l’accès à la culture pour tous.

Pour mémoire, le Prix Goncourt des Lycéens fonctionne exactement comme son aîné et ne peut désigner deux fois le même lauréat. Sorj Chalandon et David Diop ayant déjà remporté respectivement le Prix Goncourt des Lycéens en 2013 et 2018, ils ne figurent donc pas dans cette liste.

La liste est la suivante :

Christine Angot, Le Voyage dans l’Est (Flammarion)

Anne Berest, La carte postale (Grasset)

Louis-Philippe Dalembert, Milwaukee Blues (Sabine Wespieser)

Agnès Desarthe, L'Éternel fiancé (L'Olivier)

Clara Dupont-Monod, S'adapter (Stock)

Elsa Fottorino, Parle tout bas (Mercure de France)

Patrice Franceschi, S'il n'en reste qu'une (Grasset)

Lilia Hassaine, Soleil amer (Grasset)

Philippe Jaenada, Au printemps des monstres (Mialet-Barrault)

François Noudelmann, Les enfants de Cadillac (Gallimard)

Maria Pourchet, Feu (Gallimard)

Abel Quentin, Le voyant d'Étampes (L'observatoire)

Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes (Philippe Rey)

Tanguy Viel, La fille qu'on appelle, Éditions de Minuit

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Rentrée littéraire : prix, récompenses et heureux lauréats 2021

Dossier : les romans de la rentrée littéraire 2021 à découvrir