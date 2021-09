50 livres sélectionnés pour les Prix Les Inrockuptibles 2021

Le jury des Prix Les Inrockuptibles réunit Léonard Billot, Vincent Brunner, Emmanuel Hoog, Nelly Kaprièlian, Jean-Marc Lalanne, Gérard Lefort, Sylvie Tanette, Yann Perreau et Amélie Quentel. L'édition 2021 est parrainée par Éric Reinhardt.

Littérature française :

Christine Angot, Le Voyage dans l’Est (Flammarion)

Florence Aubenas, L’Inconnu de la poste (L’Olivier)

Christophe Donner, La France goy (Grasset)

Marin Fouqué, G.A.V (Actes Sud)

Kaoutar Harchi, Comme nous existons (Actes Sud)

Alexandre Labruffe, Wonder Landes (Verticales/Gallimard)

Édouard Louis, Changer : méthode (Seuil)

Maryam Madjidi, Pour que je m’aime encore (Nouvel Attila)

Christine Montalbetti, Ce que c’est qu’une existence (POL)

Mathieu Palain, Ne t’arrête pas de courir (L’Iconoclaste)

Littérature étrangère :

Ahmet Altan, Madame Hayat (Actes Sud) – Traduit par Julien Lapeyre De Cabanes

Tash Aw, Nous les survivants (Fayard) – Traduit par Johan-Frédérik Hel-Guedj

Don DeLillo, Le Silence (Actes Sud) – Traduit par Sabrina Duncan

Claudia Durastanti, L’Étrangère (Buchet Chastel) – Traduit par Lise Chapuis

Mariana EnrÍquez, Notre part de nuit (Sous-sol) – Traduit par Anne Plantagenet

Nicole Krauss, Être un homme (L’Olivier) – Traduit par Paule Guivarch

Raven Leilani, Affamée (Calmann-Lévy) – Traduit par Nathalie Bru

Natasha Trethewey, Memorial Drive (L’Olivier) – Traduit par Céline Leroy

Katja Schönherr, Marta et Arthur (Zoé) – Traduit par Barbara Fontaine

Ocean Vuong, Un bref instant de splendeur (Gallimard) – Traduit par Marguerite Capelle

Premiers romans :

Abigail Assor, Aussi riche que le roi (Gallimard)

Rebecca Gisler, D’oncle (Verdier)

Lou Kanche, Rien que le soleil (Grasset)

Mariette Navarro, Ultramarins (Quidam)

Frédéric Ploussard, Mobylette (Héloïse d’Ormesson)

Dimitri Rouchon-Borie, Le Démon de la colline aux loups (le Tripode)

Douglas Stuart, Shuggie Bain (Globe) - Traduit par Charles Bonnot

Oxmo Puccino, Les Réveilleurs de soleil (JC Lattès)

Clara Ysé, Mise à feu (Grasset)

Kawai Strong Washburn, Au temps des requins et des sauveurs (Gallimard) - traduit par Charles Recoursé

Essais :

Serge Airoldi, Si maintenant j’oublie mon île. Vies et mort de Mike Brant (L’Antilope)

Ludivine Bantigny et Ugo Palheta, Face à la menace fasciste (Textuel)

Robert S. Boynton, Le Temps du reportage. Entretiens avec les maîtres du journalisme littéraire (Sous-sol) - traduit par Michael Belano

Iris Brey et Miriam Malle, Sous nos yeux. Petit manifeste pour une révolution du regard (La Ville Brûle)

Mona Chollet, Réinventer l’amour – Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles (Zones/La Découverte)

Marie Darrieussecq, Pas dormir (P.O.L)

Eric Hazan, Le Tumulte de Paris (La Fabrique)

Yves Pagès, Rêveries fragmentaires sur l’emprise statistique (Zones/La Découverte)

Barbara Stiegler, De la démocratie en pandémie (Tracts/Gallimard)

John Waters, M. Je-sais-tout. Conseils impurs d’un vieux dégueulasse (Actes Sud) - traduit par Laure Manceau

Bande dessinée :

Charles Berberian, Les Amants de Shamhat (Futuropolis)

Coco, Dessiner encore (Les Arènes)

Juliette Mancini, Éveils (Atrabile)

Suehiro Maruo, Tomino la maudite (Casterman) – 2 tomes - traduit par Miyako Slocombe

Antoine Maillard, L’Entaille (Cornélius)

Rutu Modan, Tunnels (Actes Sud) - traduit par Rosie Pinhas-Delpuech

Romain Ronzeau, Yann le Quellec et Thomas Cadène, Les Amants d’Hérouville (Delcourt)

Ruppert et Mulot, La Part merveilleuse (Dargaud)

Elene Usdin, René·e aux bois dormants (Sarbacane)

Winshluss, J’ai tué le soleil (Gallimard)

L'année dernière, les Prix Les Inrockuptibles avaient salués Constance Debré, pour Love Me Tender (Flammarion) et Éric Reinhardt pour Comédies françaises (Gallimard), Mon père et ma mère, d'Aharon Appelfeld, traduit de l’hébreu par Valérie Zenatti (Éditions de l’Olivier), La petite dernière, de Fatima Daas (Les éditions Noir sur blanc, collection Notabilia), Personne ne sort les fusils de Sandra Lucbert (Seuil) et Pucelle de Florence Dupré La Tour (Dargaud).

