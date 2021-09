Pour que je m'aime encore

La petite fille qui prend la parole dans ces pages meuble de ses rêves les grands espaces de la banlieue parisienne. Son enfance et son adolescence sont une épopée tragi-comique : le combat avec son corps, ses parents, son école... et ses rêves d'ascension sociale pour atteindre l'autre côté du périph'. Riche de désirs comme de failles, rendue forte par le piège douloureux de l'intégration et de l'initiation, elle offre une vision singulièrement drôle, aimante et charnelle d'une cité ordinaire.