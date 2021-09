Paris : la librairie L'impromptu sélectionne ses premiers romans favoris

Sélection du Prix L'impromptu du premier roman francophone :

Jérémie Brugidou, Ici, la Béringie, Les Éditions de l'Ogre

Amina Damerdji, Laissez-moi vous rejoindre, Gallimard

Diana Filippova, L’amour et la violence, Flammarion

Rebecca Gisler, D’oncle, Éditions Verdier

Salomé Kiner De Dominicis, Grande Couronne, Éditions Christian Bourgois

Oana Lohan, Mars Violet, Les éditions du chemin de fer

Alain Mascaro, Avant que le monde ne se ferme, Éditions Autrement

Dan Nisand, Les garçons de la cité-jardin, Les Avrils

Antoine Philias, Stéréo, Éditions des Équateurs

Marie Vingtras, Blizzard, Editions de l'Olivier

Le jury du Prix est constitué par les membres de l'association Les Compagnons de L'impromptu, qui « a pour but de créer du lien, de l'échange autour de la littérature et de faire rayonner les événements et l'actualité de la librairie ».

Sélection du Prix L'impromptu du roman parisien :

Severine Flou, S’abandonner, Marest Editeur

Philippe Jaenada, Au printemps des monstres, Mialet-Barrault Éditeurs

Constance Joly-Girard, Over the rainbow, Flammarion

Maryam Madjidi, Pour que je m’aime encore, Le nouvel Attila

Jennifer Murzeau, Le cœur et le chaos, Éditions Julliard

Florent Oiseau, Les fruits tombent des arbres, Allary Éditions

Suzanne Privat, La famille, Les Avrils

Nicolas Robin, La claque, Éditions Anne Carrière

Le jury réunit Arnaud Dudek, Clément Ribes, Sofia Aouine, Hugo Lindenberg et Sandrine Babu.

Sélection du Prix l'impromptu du premier roman international :

Pablo Martin Sanchez, L’anarchiste qui s’appelait comme moi, Zulma Éditions/Editions La Contre Allée, traduit par Jean-Marie Saint-Lu

Katharina Volckmer, Jewish cock, Éditions Grasset et Fasquelle, traduit par Pierre Demarty

Ocean Vuong, Un bref instant de splendeur, Gallimard, traduit par Marguerite Capelle

Stuart Douglas, Shuggie Bain, Éditions Globe, traduit par Charles Bonnot

Natalie Garcia Freire, Mortepeau, Éditions Christian Bourgois, traduit par Isabelle Gugnon

Nicole Dennis-Benn, Rends-moi fière, Éditions de l'Aube, traduit par Benoite Dauvergne

Tola Rotimi Abraham, Black Sunday, Éditions Autrement, traduit par Karine Lalechère

Helene Bukowski, Les dents de lait, Éditions Gallmeister, traduit par Sarah Raquillet et Elisa Crabeil

Le jury réunit Umubyeyi Beata, Agnes Vannouvong, Léa Marty, Emmanuelle Bayamack-Tam et Laurent Petitmangin.

Les finalistes sont annoncés à la mi-octobre laissant à un large public la possibilité de voter et de soutenir le titre qu'il préfère. Les prix de L'impromptu sont des prix du public, soutenus par des lecteurs et lectrices et non pas un jury. Les trois gagnants seront annoncés le premier samedi de décembre lors de l'anniversaire de la librairie.

En 2020, le Prix L'impromptu du premier roman francophone avait récompensé Cinq dans tes yeux de Hadrien Bels (L'iconoclaste).

