La hausse des divorces liée à la lecture de romans d'amour...

Tout au long du XXe siècle, le nombre de divorces prononcés aux États-Unis n’a cessé de croître : entre 1900 et 1959, il va tripler de 75 pour 1000 mariages à 259 pour 1000 (voir sur Cairn). Ce qui déclenchera par ailleurs une littérature sociologique abondante, tant pour expliquer les motifs que pour accompagner les divorçants vers leur nouvelle vie.

Gare à toi, lectrice...

Soit : en 1911, quand le NYT aborde la question, ce n'est pas avec le dos de la cuillère : Divorce and the love story ; Is There Any Connection Between Modern Written Romance and Unfortunate Marital Relation? On le comprend sans peine, les unions malheureuses puiseraient-elles leurs déboires dans la lecture de romances ?

L'article corrèle « l’énorme consommation, qui a fantastiquement augmenté depuis quinze ou vingt ans, de romans » et le nombre de divorces prononcés. Si le premier point laissait la bonne société de marbre, le second, en revanche, éprouvait un certain désarroi, et une vive inquiétude, rapporte le journaliste.

Lequel ne conclura évidemment pas tout à fait en défaveur de la lecture de romans, mais néanmoins déplorera « la tension malsaine » qui se retrouve dans « la lecture d’histoires d’amour, destinée à capter l’attention du lecteur ».

Cette édition du 30 juillet 1911 aura certainement mis le feu aux foyers, mais la méthodologie alors employée par Charles H. Caffin qui signait le papier laisse songeur : ainsi, « selon nos estimations, 80 % des romans contemporains présentent des comportements, sentiments et émotions particulièrement élevés, et qui passent pour être des niveaux ordinaires de l’expérience humaine ».

Une évaluation au doigt mouillé d’encre qui se prolonge par quelques délicieuses remarques sexistes…

Car, cela allait sans dire, mais bien mieux en l’écrivant, il ne faut pas condamner les lectrices dans leur ensemble. Mais bien, les lectrices de romans très spécifiquement. Celles qui ont le malheur de porter une affection réelle à ces ouvrages seraient les plus enclines à imaginer une vie autre que celle de la ménagère au foyer… Et voici comment la terrible influence, déjà exercée sur la pauvre Emma, quelques dizaines d’années plus tôt, rejaillit…

Le papier est à retrouver à cette adresse.

Illustration Clker-Free-Vector-Images