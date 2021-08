À la recherche des fragments perdus...

Pour certains, le confinement a été l'occasion de faire du tri dans sa vie, et pour d'autres dans leur cave et leur grenier : c'est le cas de la galerie parisienne Charles Ratton et Guy Ladrière. Au printemps 2020, elle fit alors une heureuse découverte dans ses réserves : quelques fragments qui susceptibles d'appartenir à la tenture de L'Apocalypse, conservée au château d’Angers. La DRAC des Pays de la Loire s’en est emparé pour analyse et étude, afin de confirmer leur provenance.

Ultime voyage de Paris à Angers

Dans un communiqué du 27 avril, la DRAC confirmait ainsi l’origine de ces fragments et annonçait le don de Guy Ladrière, président de la galerie, et de sa fille Sandrine Ladrière. Ils étaient légués à Angers à des fins de conservation avec la tapisserie originelle, en vue d'« enrichir ainsi le patrimoine national ».

Au total, une trentaine de pièces a été analysée. Elles furent montées sur une toile de support et composent « une frise décorative de fleurons. Si l’ensemble est fragmentaire, les motifs sont pourtant très lisibles et les couleurs des fils de tissage encore bien conservés ».

Photographie : Vue d'ensemble des fragments, CP de la DRAC Pays de la Loire

À première vue, de nombreuses similitudes stylistiques les rapprochaient de L’Apocalypse d’Angers. C’est à la demande de Montaine Bongrand, restauratrice spécialisée dans le traitement des tapisseries anciennes, et de Mohamed Dallel, responsable du pôle textile du Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH), auprès de la DRAC des Pays de la Loire que l’expertise menée a permis d’en assurer la valeur patrimoniale.

Des fragments qui avaient déjà beaucoup voyagé

Le Figaro revient sur l’histoire de cette tenture. Appartenant à l’Etat français depuis 1905, elle avait été commandée en 1373, par le duc Louis Ier d’Anjou (1339-1384), second fils du roi de France Jean le Bon. Mise à l’honneur cet été au château d’Angers pour son exposition sur la Guerre de Cent ans, elle aurait été tissée durant ce tragique épisode. Elle illustre, sur 104 mètres, L'Apocalypse selon Saint Jean.

Les recherches montrent que ces fragments appartenaient au Grand personnage de la IVe pièce de la tenture. Cette tapisserie, qui introduit la quatrième partie du récit, est parsemée de fleurons aux coloris, à la forme et aux dimensions identiques, d’après le communiqué. Ce dernier ajoute que les fragments auraient pu être retrouvés dans les années 1860 avant d’être abandonnés ne pouvant pas être admis dans « les grandes restaurations conduites dans la seconde moitié du XIXe siècle », selon l’analyse des sources documentaires et iconographiques conservées par la DRAC.

D’après les archives de l’ancienne galerie Charles Ratton, en 1924, Charles Ratton, un des grands connaisseurs des arts premiers en France et dans le monde, aurait acheté ces fragments auprès du marchand Otto Wegener. Dès lors, ils furent conservés dans la réserve de la galerie et tombèrent dans l’oubli, jusqu’en 2020. Pour Mme Le Roy, chef du service culturel : « [Redécouvrir ces fragments] a été une surprise incroyable, on pensait que c’était perdu. »

Inestimable valeur patrimoniale

Redécouverts aujourd’hui, ils disposent d’une importante valeur patrimoniale. En effet, d’une part, « ils appartiennent sans nul à la plus grande tapisserie médiévale du monde, et permettent d’une documenter une partie de l’histoire ». D’autre part, leur impeccable conservation présente plusieurs fils d’or, d’argent et métalliques, qui ne sont plus présents sur la tenture originelle d’Angers, et qui font donc de ces fragments « la partie la plus luxueuse », d’après la ville d’Angers. Pour Clémentine Mathurin, conservatrice des monuments historiques à la DRAC : « [Cette découverte] est un moment très important pour l’Histoire. »

Photographie : Vue détaillée des fragments avec les filés métalliques, CP de la DRAC Pays de la Loire

Il faudra attendre le retour des pièces à Angers pour savoir si une restauration leur sera nécessaire ou non. La DRAC a affirmé que vous pourrez les découvrir ensuite lors d’expositions temporaires au château d’Angers, même si aucune temporalité n’est encore précisée…

Photographie : Grand personnage de la IVe pièce de la tenture de l’Apocalypse d’où proviennent les fragments, CP de la DRAC Pays de la Loire