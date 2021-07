Les rues de Lyon, à présent disponibles en open data

Les recherches sur les rues de Lyon, comme expliqué par les Archives municipales de Lyon (AML), sont fréquentes : « localisation d’une rue disparue, nom actuel d’une ancienne rue, origine de la dénomination, évolution à travers le temps (nom, numérotation, tracé, limites), liste des habitants ou recensement de population, alignement des rues, statut public ou privé, entretien, etc » sont notamment concernés par ces recherches.

Il semblerait que l’histoire de cette ville et de ces rues en fascinent plus d’un… Alors, quoi de mieux qu’un index dédié ?

« Cet outil, indispensable pour retrouver les noms anciens et actuels des voies à Lyon, a été intégralement repris à partir de l’automne 2020 », expliquent les Archives municipales de Lyon. Une mise à jour et un reformatage nécessaires, afin entre autres de simplifier la navigation et les recherches pour les internautes.

Sous licence ouverte de type Etalab, ce premier fichier en open data (formats xlsx et PDF/A) est en libre accès pour toutes les personnes intéressées, de près comme de loin, aux rues de Lyon.

Il est également possible de copier, distribuer et utiliser ces informations, voire même de les transformer si besoin est – tant que la source et la date de la mise à jour sont toutes deux mentionnées, bien évidemment.

Source : Archimag

Crédits photos : Lyon - Carrefour des boulevards des Brotteaux, des Belges, du Lycée et du cours Vitton, 1916 / Archives Municipales de Lyon