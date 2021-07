Premier épisode de Centaurworld, disponible sur YouTube 

Centaurworld, c’est une série de comédie musicale qui suit les aventures de Horse — nom des plus original —, un cheval de guerre intrépide. Dans un monde fantaisiste où se mêlent magie, aventures et chants de centaures, la jument part à la recherche de son fidèle cavalier.

Présentée comme une « série musicale imaginative », elle mélange à la fois les styles d’animation et des chansons originales de divers genres.

Voyage dans un univers fantaisiste

Dans la critique préalable de Rollin Bishop, pour ComicBook, Centaurworld est qualifié à la fois de « loufoque » et de « brillant », capable de « [parvenir] à se mélanger et à tisser entre le drame et la comédie, la chanson et la conversation, sans jamais vraiment chanceler ». En somme, aux yeux du critique, « Centaurworld est une bonne comédie musicale car elle parvient à faire défiler ses nombreux éléments avec lyrisme et rythme, ce qui n’est pas facilement accessible mais qui est pourtant essentiel sur le plan narratif. S'il y a une flèche dans le carquois musical que Centaurworld maîtrise, c'est une reprise dévastatrice et bien calculée. »

Comicbook reprend ses mots pour définir la série : « Centaurworld suit un cheval de guerre qui est transporté de son monde assiégé vers une terre étrange habitée par des centaures stupides et chantants de toutes espèces, formes et tailles. Désespérée de rentrer chez elle, elle se lie d'amitié avec un groupe de ces créatures magiques et se lance dans un voyage qui la mettra plus à l'épreuve que n'importe quelle bataille à laquelle elle a été confrontée auparavant. »

Du côté de la production

Création de Megan Nicole Dong, connue pour la direction de Pinky Malinky, série d’animation diffusée sur Netflix, elle endossera aussi le rôle de showrunner. Pour elle, « Il n’y a pas de moyen vraiment simple pour décrire la série. » Elle apparente, toutefois, le voyage initiatique de Horse à celui du Magicien d’Oz.

A ses côtés, la production sera assurée par la collaboration de Dominic Bisignano (directeur créatif de Star vs The Forces of Evil) et de Meghan McCarthy (scénariste de My Little Pony, le film), qui réalisera le script de la série.

De plus, vous pourrez (re)découvrir plusieurs voix, incarnant des personnages de séries connus : Carmen Sandiego et Kimiko Glenn (DuckTales) pour Horse ; Jessie Mueller (The Family et Evil) pour son cavalier ; Megan Hilty (Smash, Trolls : TrollsTopia) ; Chris Diamantopoulos (American Dad !, The Wonderful World of Mickey Mouse) ; Parvesh Cheena (Outsourcing, TOTS) ; et, Josh Radnor (How I Met Your Mother, Hunters).

En attendant que la série inspire plusieurs saga de livres jeunesses, mettez-vous en selle dès à présent, pour découvrir le premier épisode complet, diffusé sur Youtube :

Crédit : Fiche de Centaurworld sur Netflix