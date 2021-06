BnF : Jean Constantin et les grands succès de la chanson française

Jean Constantin (1923-1997) a marqué de son empreinte à la fois les variétés, le music-hall et la musique de film grâce à une impressionnante liste d’œuvres qui ont fait le tour du monde. Autodidacte, il écrit pour les spectacles qu’il donne à Bobino, à l’Olympia ou aux Trois baudets avant de composer pour Edith Piaf ou Yves Montand. De nombreuses vedettes de l’après-guerre ont repris ses chansons : Les frères Jacques, Maurice Chevalier, Juliette Greco, Dalida...

Comédien à ses heures, il compose aussi occasionnellement de la musique de film, notamment celle des 400 coups de François Truffaut (1959) qui marque la Nouvelle Vague.

La BnF a pu préempter plusieurs lots lors de la dispersion des archives de Jean Constantin et permettre ainsi le maintien dans les collections nationales d’un fonds représentatif et cohérent sur cet auteur important, compositeur, arrangeur et interprète. Les manuscrits de Mon manège à moi (1957), de Mon truc en plumes (1961) et de la musique des 400 coups (1959) font partie de cet ensemble tout comme ceux de Fleur de papillon (1953), premier succès d’Annie Cordy, de L’Illusionniste (1956) et des chansons Ellington quarante et one et L’enfant ébloui, enregistrées par Yves Montand (1981).

Brouillons, esquisses, carnet et manuscrits définitifs permettent de saisir le processus créatif de Jean Constantin et livrent tous les matériaux nécessaires aux futurs interprètes de son œuvre.

Ces acquisitions répondent au souhait de la BnF de diversification de ses fonds musicaux patrimoniaux et entrent en cohérence avec plusieurs entrées de ces dernières années : les dons des manuscrits et archives des grands compositeurs de la Nouvelle Vague, Antoine Duhamel et Pierre Jansen, l’acquisition du carnet de Jacques Brel contenant la chanson Amsterdam et celle des manuscrits de Georges Brassens pour Le grand chêne et Le blason.

Bien que des « livres de musique » soient présents au sein des fonds de la Bibliothèque royale dès le XVIe siècle, l’acquisition des collections musicales de Sébastien de Brossard, en 1726, et celle des manuscrits autographes de Marc-Antoine Charpentier, l’année suivante, est considérée traditionnellement comme les premiers témoignages d’un intérêt avéré de l’institution pour la musique.

Les enrichissements qui suivent entrent pour leur plus grande part au département des Imprimés (même lorsqu’il s’agit de manuscrits) et ce sont ces collections qui permettent la formation du département de la Musique, en 1942. Quelques années auparavant, dans la perspective de cette création, l’État décide de réunir à la Bibliothèque nationale deux institutions patrimoniales aux collections musicales remarquables : la bibliothèque du Conservatoire (où étaient conservés les manuscrits musicaux les plus prestigieux des collections nationales) et la bibliothèque de l’Opéra.

Le département de la Musique est aujourd’hui l’une des plus importantes bibliothèques musicales au monde. Implanté sur deux sites, il réunit sur le site Richelieu les collections musicales rassemblées par la Bibliothèque nationale et la collection patrimoniale de la bibliothèque du Conservatoire. Au Palais Garnier, il conserve au sein de la Bibliothèque-musée de l’Opéra le patrimoine artistique de l’Opéra de Paris et de l’Opéra-Comique.

