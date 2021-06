Une bibliothèque numérique consacrée au boxeur Mohammed Ali

Le Muhammad Ali Center célèbre l'ouverture de ses collections numériques, qui proposent de parcourir virtuellement ses allées et de découvrir quelques-unes des pièces conservées par l'institution. Environ 350 documents sont accessibles librement.

On retrouve de nombreux objets numérisés, dont une des montres du boxeur, quelques-unes des médailles remportées au cours de sa carrière ou encore la torche olympique des Jeux de 1996. Traces de l'aura médiatique et du charisme du champion, on tombe même sur de la mousse à raser et du cirage pour chaussures à son effigie...

Des photographies, notamment avec Stevie Wonder, ou des journaux et magazines, témoignent de son influence sur l'industrie sportive. Mais aussi, plus largement, son engagement vis-à-vis de grandes questions sociales, notamment les discriminations et l'égalité.

Notes pour un discours de Mohammed Ali (archives Muhammad Ali Center)

Une partie des archives numérisées est aussi orale : on peut ainsi écouter des entretiens avec différents proches de Mohammed Ali, témoins et autres spécialistes.

En illustration est reproduite la couverture d’une édition spéciale de DC Comics, parue en 1978 et imprimée en couleur : Superman se retrouve sur le ring avec Ali, mais tous deux se battent contre des aliens venus conquérir le monde…

Les archives numérisées sont accessibles à cette adresse.

Photographie : Superman vs Muhammad Ali, DC Comic