Dans l'univers d'Harry Potter, la fantastique aventure de JK Rowling

Mondes fantastiques

Harry Potter. Petites histoires et grands secrets du monde des sorciers

Un petit grimoire, non officiel, pour découvrir tout ce que vous ignorez sur l'univers magique de Harry Potter ! A l'occasion de la sortie sur PS4 et PS5 à la mi-décembre 2022 du jeu vidéo très attendu Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, se déroulant dans l'univers de Harry Potter, voici un ouvrage non officiel qui met en avant 100 faits et anecdotes peu connus des fans de la saga phénomène de J. K. Rowling. Organisé de manière thématique (personnages principaux et secondaires, lieux emblématiques, créatures et sorts magiques...), le livre aborde aussi bien la saga principale (livres et films) que les spin-off et l'univers étendu. Enfin, l'ouvrage prend la forme d'une sorte de petit grimoire illustré par une iconographie spécifique (dessins et symboles de baguettes et potions magiques...). - Ce livre propose 100 faits et anecdotes peu connus sur la saga Harry Potter, y compris par bon nombre de fans. - Tous les aspects de ce vaste univers sont traités en 4 thématiques principales : Les personnages et créatures Le monde des sorciers Les sorts, potions et objets enchantés Derrière la magie (sur l'envers du décor) - Toutes les oeuvres canoniques et liées à la franchise sont concernées : romans, films, spin-off et univers étendu. - Le concept du livre et son format en font un partenaire idéal pour celles et ceux qui veulent approfondir de manière ludique leurs connaissances sur la saga, ou tout simplement la découvrir. - Un glossaire placé à la fin de l'ouvrage permettra aux nouveaux venus de s'y retrouver et aux fans de toujours de se rafraîchir la mémoire si besoin.