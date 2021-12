Québec : les documents les plus empruntés à la Grande Bibliothèque en 2021

Alors que l'on découvrait il y a peu la liste de livres imprimés et numériques les plus empruntés à New York dans les différentes bibliothèques publiques de la ville cette année, allons à présent faire un tour plus au nord, chez nos camarades québécois...

En 2021, les abonnés adultes ont lu des romans québécois – 9 parmi les 20 titres les plus empruntés – et des romans policiers – au nombre de 6.

Parmi les auteurs du palmarès, on retrouve cette année Michael Connelly avec Incendie nocturne (Calmann-Lévy, trad. de Robert Pépin), Joël Dicker et L’énigme de la chambre 622 (Éditions de Fallois), ou encore La vie mensongère des adultes d’Elena Ferrante (Gallimard, trad. de Elsa Damien). Au top du classement : Em, de Kim Thúy (Liana Levi), suivi de Kukum, de Michel Jean (Dépaysage), et enfin, Yoga, d’Emmanuel Carrère (P.O.L).

En ce qui concerne les bandes dessinées, Riad Sattouf et ses albums L’Arabe du futur (Allary) côtoient Paul dans le Nord de Michel Rabagliati (Éditions de la Pastèque), suivis par La fille de Vercingétorix, de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad (Éditions Albert René).

Mary Higgins Clark, avec En secret, mène le bal des emprunts de livres numériques en français, suivie de Femmes sans merci, de Camilla Läckberg (trad. de Rémi Cassaigne), et de La vie est un roman, de Guillaume Musso.

Chez les enfants, la tendance en matière de romans place J.K. Rowling en tête de course avec L’Ickabog (Gallimard Jeunesse, trad. de Clémentine Beauvais), suivi de Harry Potter à l’école des sorciers (Gallimard Jeunesse, trad. de Jean-François Ménard). En troisième position, on découvre avec un plaisir nostalgique le grand classique Anne, la maison aux pignons verts, de Lucy Maud Montgomery (Archipoche, trad. de Henri-Dominique Paratte).

Enfin, les bandes dessinées ont là aussi de quoi faire sourire, avec sur le podium, un trio bien familier du lectorat francophone sur le globe : Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, suivi par Hergé. Ainsi, La fille de Vercingétorix, Astérix et la Transitalique, et Le trésor de Rackham le Rouge volent la vedette à… René Goscinny et Albert Uderzo !

Crédit photo : Francois Poirier