L'illustrateur des nouvelles couvertures Harry Potter désavoue Rowling

Ce n’est évidemment pas la première fois que Gallimard jeunesse réédite la saga : depuis 1997 et la première traduction par Jean-François Ménard, on compte difficilement les nouvelles versions. Ceux dont Stéphane Fert a réalisé la couverture sortiront ce 25 mai, comme l'annonce l'éditeur.

Problème : ce dernier se déclare « en total désaccord » avec les déclarations de la romancière concernant les « personnes transgenres ». Il l’a fait savoir dans deux stories instagram diffusées le jour même.

Et voici l'effet boule de net...

Et de poursuivre : « J’ai choisi d’illustrer un roman, pas les opinions d’une personne. (...) Je soutiens complètement les personnes trans et leurs droits. » L’illustrateur, scénariste, apprenti tatoueur et « toiletteur pour chien autodidacte » se dit par ailleurs « affligé que [leurs] droits soient aussi difficiles à défendre ». Mais surtout, déplore « que les personnalités puissantes qui devraient défendre les minorités contribuent à rendre leur vie plus difficile ».

Ici, le dessinateur répond « à tous les gens qui vont me détester à cause des opinions de Rowling », ou parce qu’il « préféraient les anciennes couvertures, et à ceux qui vont me détester parce qu’internet... »

Autant en emporte la polémique...

La féministe controversée pour ses positions jugées transphobes par certains, Dora Moutot, a partagé les stories, en réagissant : « Gallimard a choisi de prendre un illustrateur (Stephane Fert) pour la nouvelle édition de Harry Potter qui se désolidarise publiquement de J.K. Rowling en alimentant la polémique qui l’a fait passer pour “transphobe”. Certains savent saisir les opportunités. Gratitude, zéro ! »

Un post repris par Psyhodelik, le youtubeur au plus de 200.000 abonnées qui commente l’actualité avec un fort prisme sur les problématiques LGBTQIA+, qui décrit : « L’illustrateur des romans Harry Potter, qui est obligé de bitcher sur J.K. Rowling, et expliquer qu’il est contre elle... Il est ridicule. »

Stephane Fert, contacté par ActuaLitté, n’a pas souhaité s’exprimer plus avant. Il réalisera possiblement un post sur le sujet quand le temps le lui permettra.

"Attachés à la liberté d’expression"

La maison Gallimard jeunesse, éditrice des 7 volumes, nous a expliqué de son côté : « Nous publions J.K Rowling depuis 25 ans avec la plus grande fierté. Son œuvre, remarquable de qualité et de créativité, a donné le goût de lire à des millions d’enfants, en France et à travers le monde. Comme chacun le sait, les valeurs humanistes, la nécessité de combattre l’oppression sous toutes ses formes, sont au cœur de Harry Potter. J.K. Rowling s’est aussi engagée personnellement dans de nombreuses organisations caritatives. »

Et d'ajouter : « En tant qu’éditeurs, nous sommes fondamentalement attachés à la liberté d’expression et nous soutenons J.K. Rowling dans son droit à cette libre expression, comme nous soutenons le droit de ceux qui expriment une opinion différente. Par ailleurs, nous invitons tout le monde à consulter les déclarations de J.K. Rowling, à chercher la source avant les commentaires. »

Un résultat espéré

Enfin, au sujet du choix de Stéphane Fert pour illustrer ces nouvelles éditions en Folio Junior, Gallimard jeunesse indique : « Avant les films, avant le phénomène culturel, Harry Potter est une saga jeunesse qui vous emporte dans une histoire extraordinaire où se mêlent l’aventure, le mystère, le merveilleux, le frisson… C’est ce que doivent traduire ces nouvelles couvertures, et les précédents travaux de Stéphane Fert, notamment en bande dessinée, nous ont laissé penser qu’il était la bonne personne. »

Avant de conclure : « Son goût pour le fantastique et sa très bonne connaissance de l’œuvre de J.K. Rowling ont aussi compté. Les couleurs qui sont les siennes, son approche de peintre, sa capacité à composer des images complexes et vivantes, montrant à la fois les principaux personnages et des scènes emblématiques, mêlant le foisonnement généreux, une multitude de détails et l’énergie de l’action… nous ont entièrement convaincus. Le résultat est celui que nous espérions : à la fois narratif et graphiquement très fort. »

Rebondissant à nouveau sur le sujet des transgenres, Rowling est intervenue dans le podcast, The Free Press. Évoquant les transitions de genre chez les enfants, elle a décrit « l’un des pires scandales médicaux depuis un siècle ».

Et de dénoncer notamment « des médecins, et ceux qui ont encouragé (les changements de sexe) sans se poser de questions, créant un climat dans lequel de nombreuses personnes essayant de tirer la sonnette d’alarme ont été intimidées et réduites au silence ».

Crédits photo : Gallimard Jeunesse