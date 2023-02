23 ans après, deux premières éditions de Harry Potter resurgissent

Estimation des pièces par la maison d'enchères, Hansons, en charge de la vente : entre 1500 et 2000 £ (1700 et 2300 € environ).

Avant le succès mondial

« À cette époque, ses livres étaient populaires, mais le phénomène Potter n'était pas devenu mondial », confie la bibliothécaire au site Metro. Et d'ajouter : « J.K. Rowling était brillante avec les élèves. Je me souviens avoir été très impressionnée par son dévouement et la façon dont elle a répondu aux questions des enfants. »

C'est après avoir lu un article sur la cote des premières éditions de Harry Potter, surtout le tome 1, Harry Potter and the Philosopher Stone (ou Harry Potter à l’école des sorciers en français, trad. Jean-François Ménard), qu'elle a contacté la maison d'enchères britannique. Outre les titres, une photo de l'auteure avec les élèves a été ajoutée au lot.

L'expert livres de Hansons, Jim Spencer, explique auprès de Bristol World : « Dans un marché complètement inondé de fausses signatures de Rowling, c'est appréciable de trouver une source fiable comme celle-ci. »

Et de continuer : « La photographie originale est la preuve de l'événement, ce qui signifie que les collectionneurs du monde entier peuvent enchérir en toute confiance, mais c'est aussi un souvenir réconfortant d'un engouement pour la lecture avant que l'une des adaptations au cinéma n'ait été réalisée. »

Des ouvrages recherchés

Hansons a aussi organisé, le 16 décembre dernier, un événement de Noël entièrement consacré aux livres rares. Parmi les nombreux lots proposés à cette occasion, on peut citer une édition spéciale reliée en cuir de Harry Potter à l’école des sorciers, vendue pour 8000 £.

Cet ouvrage n’a eu qu’un tirage extrêmement limité, à 15 exemplaires. Il a été publié en 2012 à l’occasion des 15 ans de la sortie du premier volume de la saga. Les exemplaires produits à cette occasion n’avaient jamais été proposés à la vente.

Une autre première édition, originaire du troisième tirage de 1997, toujours du premier épisode de la saga, dédicacée par J.K. Rowling, était partie pour 2100 £.

Fin 2021, une première édition rare du livre de JK Rowling, Harry Potter and the Philosopher Stone a été cédée aux enchères au prix record de 420.000 €. Un montant qui faisait de cette édition le livre le plus cher dans l'histoire des ventes en littérature moderne.

À LIRE: L'effet J.K. Rowling ? Une vente aux enchères tourne au fiasco

Cette première édition est identifiable grâce à plusieurs erreurs typographiques. La quatrième de couverture est mal orthographiée : à la place de « philosopher's », on peut lire « philospher’s ». Et à la page 53, dans une liste de matériel scolaire, on trouve deux fois la mention « 1 wand » (une baguette). De plus, le nom de l’auteure indiqué est « Joanne Rowling ».

Crédits photo : Hansons Auction / Daniel Ogren (CC BY 2.0)