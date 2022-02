Les œuvres littéraires ayant eu un impact sur le monde du divertissement

Les livres qui ont le plus inspiré l’industrie du divertissement

L’industrie cinématographique a pendant longtemps choisi - et continue d’ailleurs - d’adapter des best-sellers littéraires au cinéma. Plusieurs livres à succès ont ainsi pu devenir des superproductions pour le plus grand plaisir des fans. Des œuvres comme Da Vinci Code, Alice au pays des merveilles, Charlie et la chocolaterie et bien d’autres ont réalisé de bons chiffres au box-office, et ont très vite montré l’impact que pouvaient avoir les livres sur la culture populaire.

Il y a énormément de films qui sont inspirés de romans. Cependant, il n’y en a que très peu qui ont eu un énorme succès et qui ont non seulement marqué les générations, mais aussi l’inconscient collectif. Ces films basés sur des livres ont eu un tel impact qu’ils ont pu influencer la musique, la mode, les jeux vidéo, et même l’industrie du pari en ligne. En effet plusieurs plateformes de casino fiables proposent un tas de jeux qui sont basés sur ou inspirés de personnages ou d’histoires tirés de sagas littéraires à succès. Découvrons donc ces livres qui ont marqué autant de strates différentes de l’industrie du divertissement.

Harry Potter

Le public a toujours été fasciné par les histoires de magie, de fiction, d’humour, et la saga Harry Potter est un mélange de tout cela. Publié en 1997 par J.K. Rowling, Harry Potter à l’école des sorciers est le premier livre d’une série de sept qui a rencontré dès sa sortie un énorme succès. Les droits cinématographiques de notre petit sorcier ont été obtenus par Warner Bros qui a sorti le premier film en 2001 rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office. La franchise Harry Potter a donc pu ensorceler la planète entière avec ses huit films qui sont restés fidèles à l’intrigue et au développement des personnages.

Avec Harry Potter, nous passons progressivement d’une histoire pour enfants à une saga plus sombre et moralement complexe. Les huit films de la série, quoique de qualité inégale, ont la rare particularité de rencontrer un succès auprès des critiques et du public, mais aussi de récolter près de 7,7 milliards de dollars au box-office. De nombreux jeux sont même inspirés de la série, avec le nouveau Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard qui promet de donner une place encore plus importante à la franchise dans l’univers du JV. L’on a même droit à des spin-offs comme Les animaux fantastiques, sans oublier que l’œuvre inspire et fait des émules dans divers médiums, à l’exemple du manga hilarant Mashle qui lui rend un bel hommage.

Jurassic Park

Lorsque le roman d’action-aventure de Michael Crichton est sorti en 1990, c’était complètement un nouveau genre, mais il est devenu dans la foulée le best-seller du New York Times. Ce livre raconte l’histoire passionnante d’une île habitée par certains des prédateurs les plus féroces jamais vus, ramenés à la vie par la découverte d’ADN de dinosaures par des scientifiques opportunistes.

Michael Crichton a publié Jurassik Park en 1990 après avoir réalisé le film Westworld en 1973 (qui a depuis fait lui aussi l’objet d’une série sur HBO). Lorsque le film est sorti en 1993, il a changé la donne en termes de spectacle et de divertissement. Réalisé par Steven Spielberg, Jurassik Park est instantanément devenu une pierre angulaire de la culture pop et les quatre films de la série ont rapporté plus de 3,5 milliards de dollars dans le monde.

Dune

Dune est un chef-d’œuvre du genre science-fiction, initialement publié sous forme de deux feuilletons distincts dans un magazine. La livre a ensuite été écrit par Frank Herbert puis publié en 1965, mais Dune continue de fasciner un demi-siècle plus tard. Se déroulant dans un monde désertique, l’histoire est centrée sur l’héritier d’une famille chargée de récolter un minerai d’une importance vitale : l’épice, une substance qui conditionne les voyages intergalactiques et dont la valeur est ainsi inestimable. Mélangeant écologie et politique, l’œuvre pose les bases d’une grande partie de la science-fiction qui a été écrite au cours du demi-siècle ayant suivi sa publication. Si vous avez du mal avec ce film des années 80, optez donc pour l’adaptation de Denis Villeneuve en 2021, avec Timothy Chalamet et Oscar Isaac.

Le parrain

De tous les livres adaptés en film, celui-ci est l’un des plus ancrés dans la réalité. Il s’agit d’un best-seller classique fictif qui a produit non pas un, mais deux des meilleurs films jamais réalisés. Le livre et le film sont centrés sur la famille Corleone et le monde impitoyable qu’elle habite en tant que centre de la mafia américaine. On suit les aventures de Don Vito Corleone qui passe du statut d’immigrant sicilien à celui de chef du crime organisé, ainsi que le tribut que ce voyage fait payer à son âme et à celle de sa famille. Son fils Michael, étudiant et soldat qui s’est éloigné des affaires familiales, se retrouve entraîné dans une bataille lorsque les Corleone sont en guerre avec une famille rivale.

Le roman de Mario Puzo, publié en 1969, trois ans avant la sortie du film, est un thriller sombre et saisissant qui captive, effraie et divertit. C’est une œuvre dense qui contient certains des meilleurs dialogues de tous les temps ; on se souvient de la célèbre réplique

Je vais lui faire une offre qu’il ne pourra pas refuser !

de Don Corleone. Le livre a été un succès dès sa sortie et les droits du film ont été achetés quelques années plus tôt par le producteur Robert Evans. Puzo a co-écrit le scénario avec le réalisateur Francis Ford Coppola et le film, comme le livre, a été un énorme succès commercial. Il a dominé les Oscars en 1972 et a eu un tel impact sur la culture que les mafias réelles ont commencé à incorporer les dialogues du film dans leur langage criminel quotidien. Le film a rapporté 1,33 milliard de dollars et a donné lieu à deux suites, Le Parrain II et Le Parrain III.

L’exorciste

Il y a eu plusieurs histoires effrayantes avant L’Exorciste, mais aucune n’a eu autant d’impact psychologique et religieux. L’auteur William Peter Blatty s’est inspiré d’événements réels qui se sont déroulés à Georgetown pour écrire son livre. Le roman L’Exorciste, publié en 1971, a choqué des milliers de personnes à travers le globe. Il s’est avéré être un classique auprès des lecteurs et des critiques du monde entier.

L’adaptation cinématographique est sortie en 1973 et a été très bien accueillie par le public. Le film suit l’exorcisme par deux prêtres d’une jeune fille possédée par un démon. Ce fut une véritable sensation de par l’expérience visuelle déconcertante qui reste aussi emblématique aujourd’hui qu’elle l’était en 1973. Les gens faisaient la queue, flippaient et s’évanouissaient pendant sa sortie en salle, qu’ils soient croyants ou non. C’est l’un des films d’horreur les plus rentables de l’histoire avec deux Oscars à son compte et il fait clairement partie des films d’épouvantes les plus effrayants de tous les temps. Le succès du film a engendré de nombreuses suites, qui sont sorties en 1977, 1990, 2004 et 2005. Une série éponyme est également produite en 2016.

Le Seigneur des anneaux

Publiée entre 1937 (Le Hobbit) et 1955 (Le Retour du roi), cette épopée fantastique est l’une des séries les plus vendues de tous les temps. Le Hobbit à lui seul s’est vendu à plus de 150 millions d’exemplaires. Avec un monde constitué d’elfes, d’orcs, de nains, de trolls, d’humains, de sorciers et plus encore, c’est l’un des meilleurs exemples de littérature de construction de monde. La franchise Le Seigneur des Anneaux a été adaptée de plusieurs façons : à la radio, au théâtre et au cinéma.

Aux rênes de la trilogie filmique, le réalisateur Peter Jackson est resté fidèle aux romans classiques de fantasy épique de J.R.R. Tolkien. Bien qu’il ait simplifié l’histoire, l’utilisation révolutionnaire de la CGI a permis de représenter le monde fantastique de manière crédible sans perdre le cœur du roman. Le projet a duré huit années, avec les trois films tournés simultanément dans des lieux pittoresques de la Nouvelle-Zélande. Chaque film de la trilogie a rapporté plus d’argent au box-office que son prédécesseur. Le dernier opus, ‘Le retour du roi’, a rapporté 1,38 milliard de dollars et la série a remporté 11 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Plusieurs jeux et spins offs ont vu le jour après les films et une série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir sera diffusée cette année sur Amazon. Allez, on se fait plaisir juste une fois :

Vous ne passerez pas !

Shining

Stephen King est l’un des plus grands écrivains de tous les temps, et bien que bon nombre de ses romans d’horreur et de ses nouvelles aient été adaptés sur différents écrans au cours des quatre dernières années, peu de films ont été à la hauteur des versions écrites. L’une des exceptions est The Shining, livre publié en 1977 et adapté à l’écran en 1980, qui raconte l’histoire intense et claustrophobe de Jack Torrance, un homme voulant passer l’hiver avec sa famille dans une station de montagne isolée. C’est le gardien de la propriété, mais comme on est en pleine saison morte, il espère avoir assez de temps pour écrire. Au lieu de cela, une folie s’empare de lui et le résultat est sanglant et horrible. L’adaptation magistrale de Stanley Kubrick présente des images terrifiantes, une musique à couper le souffle et l’une des plus grandes performances d’acteur jamais vues de Jack Nicholson.

Les œuvres citées plus haut dans notre liste ont un impact colossal sur le milieu du divertissement et sur la culture populaire. Toutefois, d’autres ouvrages mériteraient aussi de figurer dans cette liste. Donc, mention spéciale pour Forrest Gump, Fight Club, Le Magicien D’Oz, Gatsby Le Magnifique, Orgueils et Préjugés, pour ne citer que ceux-là.

Crédits illustraion Pexels CC 0