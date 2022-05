Evanesco ! Censurer les livres Harry Potter de la bibliothèque

Dame Censure poursuit son périple à travers les États-Unis, où s'est réveillée une volonté acharnée de sortir des bibliothèques des ouvrages jugés « obscènes », voire « pornographiques ». Le prétexte permet surtout à des parents et à des responsables politiques d'exercer une forme de contrôle sur les titres que les plus jeunes peuvent lire – avec une tendance à censurer des titres évoquant l'expérience LGBTQIA+, les effets du racisme ou de l'homophobie.

À Hillsdale, petite ville de l'État du Michigan, au nord-est des États-Unis, une réunion du conseil d'administration de la bibliothèque locale a pris un tour assez dramatique après la proposition d'un des membres, Joshua Paladino, qui appelait à retirer les documents qui abordaient certaines thématiques, dont l'homosexualité et la lutte antiraciste du mouvement Black Lives Matter.

Dans un message envoyé la veille de la réunion du 20 mai dernier, Paladino a assuré que « la directrice [de la bibliothèque] avait commencé à remplir la bibliothèque de livres sur la théorie critique de la race, l'homosexualité et le libertinage ». L'auteur du message avait ajouté à celui-ci une liste, sur laquelle se trouvaient notamment des ouvrages de la saga Harry Potter, mais aussi un livre jeunesse intitulé How to Fight Racism (Comment combattre le racisme).

Précisant son initiative quelques jours plus tard, Paladino a indiqué qu'il « ne s'agissait pas de censure, mais de recommandation » : il souhaitait simplement, selon lui, ne plus mettre à disposition des enfants ces livres... pour les enfants.

Le membre du conseil a soumis sa proposition de manière très officielle, demandant à ce que soient écartés « les documents destinés aux moins de 18 ans qui abordent des thèmes sexuels explicites comme des actes sexuels, des abus sexuels, des perversions sexuelles, des classifications basées sur le sexe, des préférences et aversions sexuelles, l'identité sexuelle, l'identité de genre et d'autres sujets de nature sexuelle ».

Tout en niant les accusations de Paladino, la directrice Bryanna Barton a posé sa démission auprès du conseil d'administration : arrivée en décembre 2021, elle n'aurait de toute façon pas pu influencer les collections de la manière décrite par le membre du conseil.

Confiance et harcèlement

Debbie Mikula, directrice de l'association des bibliothécaires du Michigan, déplore un acharnement sur les professionnels de la lecture publique. « Les bibliothécaires s'investissent énormément, sont formés et habilités à constituer des collections qui reflètent la diversité au sein de la communauté, de l'établissement scolaire et du monde », explique-t-elle. « Les accusations selon lesquelles ils utiliseraient ces collections à des fins inappropriées nient leur professionnalisme et affaiblissent la confiance des citoyens. »

Sans surprise, ces attaques contre les collections se changent parfois en menaces contre le personnel lui-même. Amber McLain, ancienne directrice la bibliothèque Patmos, dans le Michigan, a quitté son poste sous la pression de plusieurs usagers, engagés dans une guerre contre le livre Gender Queer, de Maia Kobabe (Genre Queer - Une autobiographie non binaire, traduction d'Anne-Charlotte Husson, Casterman).

Une cinquantaine d'entre eux, lors d'une réunion publique, ont exigé le retrait des étagères de l'ouvrage, désormais uniquement accessible à la demande dans l'établissement. Au cours du débat, l'homosexualité d'Amber McLain a été évoquée, l'une des personnes présentes demandant même : « Est-elle chrétienne, au moins ? » En mars dernier, une femme est entrée dans la bibliothèque, téléphone en main, pour filmer « la bibliothécaire pédophile », « la folle avec les cheveux roses ». Peu de temps après, McLain démissionnait, quelque peu désabusée.

« Les bibliothèques sont pour tous, pas simplement pour la majorité. Quand j'étais directrice de Patmos, les collections comptaient un peu moins de 67.000 titres. Alors le retrait de l'un d'entre eux ne parait pas grand-chose, mais, si l'on prend en compte que 50 livres sur 67.000 proposent des personnages LGBT, alors cela devient plus grave d'en retirer un parmi ceux-là. »

Les témoignages du genre se multiplient, depuis quelques mois, alors que la pression des responsables politiques, des administrateurs et de certains citoyens, usagers ou non des établissements, se renforce. Suzette Baker, bibliothécaire texane, a été licenciée par le directeur de sa bibliothèque pour « insubordination » après avoir refusé de censurer plusieurs livres. Deux de ses collègues, qui travaillent dans des districts scolaires différents au Texas, ont été accusées, sur les réseaux sociaux, de « pédophiles » amatrices de livres pornographiques.

Pour échapper à ces pressions, anonymat et autocensure s'imposent comme de nouvelles règles professionnelles, dans certains États.

via Texas Tribune, Bridge Michigan, Hillsdale Daily News

Photographie : illustration, tmorkemo, CC BY 2.0