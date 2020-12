3 scènes de fête en littérature pour célébrer ce Nouvel An confiné dignement

Avec un couvre-feu à 20 h, ce 31 s’annonce moins festif que ses prédécesseurs. Si certains ont peut-être prévu de fêter la Saint-Sylvestre dans le secret de leur appartement avec des amis choisis, beaucoup risquent de se retrouver seuls et désœuvrés. Pour concilier amour de la littérature avec l’envie d’alcool, de bruit et de fureur, voici trois scènes à lire et relire pour vivre un beau Nouvel An par procuration.

Harry Potter et la coupe de feu

J.K Rowling, traduction Jean-François Ménard

- Pourquoi faut-il qu’elles se promènent en troupeaux ? dit Harry à Ron en voyant passer devant eux une douzaine de filles qui pouffaient de rire. Comment on fait pour en prendre une à part et lui demander si elle veut venir au bal ? - Essaie avec un lasso, suggéra Ron

En cette quatrième année de scolarité magique, le château de Poudlard accueille le Tournoi des trois sorciers, une rencontre sportive prestigieuse. Traditionnellement, l’organisation de l’évènement va de pair avec la tenue d’un bal exceptionnel, qui prend place durant la période de Noël. Les trois champions, accompagnés de leurs partenaires, ouvrent la danse, avant que la quasi-totalité du château ne soit autorisée à se joindre à la fête.

Harry Potter et la Coupe de feu, Mike Newell, 2005

Cette scène de bal est particulièrement savoureuse et marque une pause dans l’intensité dramatique du récit. Une fois le danger de mort constant qui constitue le quotidien de nos héros écarté, les émois adolescents reprennent leur droit, et c’est avec plaisir que l’on suit les personnages dans leurs pataudes tentatives de séduction.

Rythmé par le groupe fictif Bizarr' Sisters, le bal comporte tous les éléments qui ont fait le succès de la série. Magie et problème d’ado flottent dans l’air alors que Ron, vêtu d’une robe vétuste, ne peut s’empêcher d’observer jalousement le tout récent couple que forment Hermione et le champion de Quiditch Victor Krum. Une scène de fête feel good qui se termine à minuit pile.

La Nouvelle rêvée

Arthur Schnitzler, traduction Philippe Forget, le livre de poche

Chef-d’œuvre de la littérature fantastique, l’ouvrage paru en 1925 mêle rêves et fantasmes pour perdre le lecteur dans un érotisme d’une inquiétante étrangeté. Lors du carnaval de Vienne, notre héros, Fridolin, tombe sur un ami perdu de longue date qui lui annonce qu’il jouera du piano le soir même pour une orgie secrète. Intrigué et en conflit avec sa femme, Fridolin décide de mener l’enquête en donnant de sa personne.

Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1999

Si vous aimez les masques, les costumes et les rituels satanistes, cette scène est faite pour vous. Contrairement au bal de noël d’Harry Potter, l’ouvrage met en scène des adultes consentants et la lecture est à déconseiler aux enfants. La scène d’orgie, qui répond au fantasme du personnage est crûment décrite et ne correspond peut-être pas à votre idée de la Saint-Sylvestre.

Si vous n’avez pas le livre sous la main vous pourrez toujours vous rabattre sur l’adaptation de Stanley Kubrick avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Eyes Wide Shut a su à merveille saisir cet entredeux entre le rêve et la réalité.

Madame Bovary

Gustave Flaubert

Les garnitures de dentelles, les broches de diamants, les bracelets à médaillon, frissonnaient aux corsages, scintillaient aux poitrines, bruissaient sur les bras nus. Les chevelures, bien collées sur les fronts et tordues à la nuque, avaient en couronnes, en grappes ou en rameaux, des myosotis, du jasmin, des fleurs de grenadier, des épis ou des bluets. Le cœur d’Emma lui battit un peu lorsque, son cavalier la tenant par le bout des doigts, elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d’archet pour partir.

Lorsque l’on entend le mot fête, on ne pense pas forcement directement aux ouvrages de Flaubert et à leurs réalismes grinçants. Pourtant le bal du château de la Vaubyessard auquel se rendent Charles et Emma à la fin de la première partie du roman a de quoi faire vivre un véritable Nouvel An littéraire.

Madame Bovary, Claude Chabrol, 1991

Moment de grâce pour Emma, qui touche du bout des doigts un horizon jusque là rêvé, cette fête somptueuse est également un vrai défouloir pour l’auteur. On retrouve tout ce qui fait une soirée où l’on regrette d’être entré une seconde après y avoir mis les pieds. Les conversations tournent autour de voyage fait en Italie, l’air est lourd, les yeux des domestiques morts…

Les soirées du 31 ont ceci de particulier qu’elles nous emmènent parfois dans des groupes que l’on n’a pas vraiment choisis. Et si la narration interne est focalisée sur Emma, on retrouve son mari en fin de soirée, dans un état qui laisse à penser que les flutes de cristal et les débats sur les courses de chevaux n’étaient pas à son gout :

« Les banquettes s’éclaircirent ; quelques joueurs restaient encore ; les musiciens rafraîchissaient, sur leur langue, le bout de leurs doigts ; Charles dormait à demi, le dos appuyé contre une porte. »



Bonnes Fêtes !