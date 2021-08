Correspondance pour Poudlard : rendez-vous sur la voie 9 ¾

Si pour certains le 1er septembre sonne la fin des vacances, dans l’univers des sorciers, cette date représente un rendez-vous incontournable du « Retour à Poudlard » pour tous les fans de la saga Harry Potter, de J.K. Rowling (traduit par Jean-François Ménard, pour Gallimard jeunesse).

Le week-end du 28 et 29 août 2021, des animations immersives, une exposition sur le parvis de la Gare de Paris Saint-Lazare et une expérience digitale dans 31 gares SNCF partenaires ainsi que dans les magasins Fnac de toute la France raviront les fans. Un évènement à la fois physique et digital inédit pour permettre au plus grand nombre de s’évader du quotidien, l’espace d’un instant, comme par magie.

Une expérience en réalitée augmentée

En avant-première, la Rentrée à Poudlard propose de vivre la traversée du quai 9 ¾ en réalité augmentée, pour les fans en quête d’aventure.

Une expérience digitale sera disponible directement sur smartphone et en avant-première dans 31 gares SNCF sélectionnées et tous les magasins Fnac, pour retrouver le monde magique des sorciers. Le principe est simple : il suffira de scanner le QR code dédié et rendez-vous sur la fameuse voie 9 ¾. Une expérience en réalité augmentée pour vivre ce moment fantastique comme dans le film.

Dès le 1er septembre, et ce pour tout le mois, cette expérience en réalité augmentée sera disponible partout en France via les comptes Harry Potter et Warner Bros sur les réseaux sociaux.

Quand le rêve devient réalité

Les fans les plus chanceux prolongeront leur voyage sur le parvis de la Gare de Paris Saint-Lazare pendant 2 jours pour découvrir la locomotive du Poudlard Express en taille réelle ! Une installation magique et féérique jamais vue en France, avec l'opportunité de se prendre en photo devant la célèbre voie 9 ¾.

Une session shopping au pop-up store Harry Potter sera animée par la Fnac : baguettes de sorciers, fournitures scolaires, accessoires seront proposés…

Pour la première fois également, du 23 août au 17 septembre, les entrées de tous les magasins Fnac seront aux couleurs d’Harry Potter. De même, une sélection de produits MinaLima, créée par les studios homonymes et à l’origine de l’univers graphique d’Harry Potter, sera à retrouver en exclusivité dans l’ensemble de ses magasins.

Pour clôturer ce voyage magique, la gare de Paris Saint-Lazare accueillera une exposition consacrée aux illustrations des studios MinaLima de la saga Harry Potter. À découvrir : des illustrations du premier tome déjà disponible, mais aussi celles du second à paraître à l’automne. Un contenu unique pour les fans de la saga au succès planétaire, à découvrir dès le 28 août et jusqu’à mi-octobre 2021.

Cette opération s’inscrit dans la continuité des 5 expositions des illustrations signées par Jim Kay, créées pour les 3 premiers volumes de la saga, publiés en France aux Éditions Gallimard Jeunesse, dans les gares de Paris Gare de Lyon, Nice, Bordeaux, Poitiers et Limoges.

INFOS PRATIQUES

Pour participer à cet évènement, cliquez sur ce lien : https://fb.me/e/1Dymz1BZY

28 et 29 août : Animations / Poudlard Express grandeur nature / photocalls / pop-up store FNAC

Paris Gare Saint-Lazare

Du 28 août au 10 octobre : Exposition des Illustrations MinaLima

Paris Gare Saint-Lazare, sur le parvis côté Cour de Rome. Puis, à partir du 10 septembre, dans le souterrain de la gare Paris Saint-Lazare.

28 et 29 août : Expérience Réalité Augmentée

En avant-première dans 31 gares partenaires et tous les magasins FNAC via QR code.

Aix-en-Provence TGV

Amiens

Besançon Viotte

Bordeaux Saint-Jean

Clermont-Ferrand

Dijon Ville

Grenoble

Le Havre

Lille Europe

Lille Flandres

Limoges Bénédictin

Lyon Part Dieu

Marseille Saint-Charles

Metz

Montpellier Saint-Roch-

Nancy

Nantes

Nice Ville

Paris Gare d'Austerlitz

Paris

Gare de l'Est

Paris Gare de Lyon

Paris Gare du Nord

Paris Gare Montparnasse

Paris Saint-Lazare

Poitiers

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse Matabiau

Tours