Hedwige, la chouette d'Harry Potter, fait du bien à Lego

Ce nouveau set retrace les aventures de Harry Potter et ses amis, et immortalise les moments et personnages les plus iconiques de la saga. Il inclut de nombreux objets emblématiques du Wizarding World — l’univers imaginé par JK Rowling, avec ses multiples déclinaisons.

MONNAIE: une pièce Hedwige qui s'envole

Hedwige, la chouette de Harry, trône au centre du set, et tient entre ses pattes la fameuse lettre de Poudlard. Les fans pourront également construire la baguette et les lunettes de Harry, une chocogrenouille, un nécessaire à potions incluant cinq fioles ainsi que les ingrédients pour chaque potion, mais aussi le journal intime de Tom Jedusor, le vif d’or, et une écharpe de Poudlard personnalisable ! À chacun de décider des couleurs de cette dernière en fonction de sa maison : Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle.

L’ensemble forme une œuvre impressionnante de 3010 briques, mesure 44 cm de haut, 50 cm de large et 33 cm de profondeur. Elle s’accompagne d’un présentoir ainsi que d’une tuile commémorative, pour célébrer les 20 ans de la gamme Lego Harry Potter.

HARRY POTTER: Les fans se débarrassent de leurs chouettes

Un trio exclusif de minifigurines Lego anniversaire dorées complète le set : Albus Dumbledore, Minerva McGonagall et Rubeus Hagrid apparaissent ensemble, comme lors de la toute première scène de Harry Potter à l’école des sorciers.

Le designer LEGO Marcos Bessa a déclaré à propos de ce set : « La magie de Harry Potter est intemporelle et ne vous quitte jamais. Ce nouveau set est notre façon à nous de célébrer 20e anniversaire de la gamme Lego Harry Potter, ainsi que les incroyables personnages et objets qui donnent vie à cet univers. »

Et d'ajouter : « Chaque élément du set est associé à de nombreux souvenirs et scènes iconiques, des matchs de quidditch aux ingrédients de potions, sans oublier cette fameuse lettre. La construction du Hogwarts Icons Collectors’ Edition Set rappellera de merveilleux souvenirs aux fans de Lego et du Wizarding World. »

L'ensemble coûtera près de 250 €, tout de même. Mais personne n'a dit que la magie n'avait pas de prix.