L'effet J.K. Rowling ? Une vente aux enchères tourne au fiasco

C'est « la plus belle librairie du monde », Livraria Lello, installée à Porto, qui a offert à la vente les sept tomes du plus célèbre des mondes magiques, publiés entre 1997 à 2007. Ce lot comprenait une première édition cartonnée d'Harry Potter and the Philosopher's Stone (ou Harry Potter à l’école des sorciers en français, trad. Jean-François Ménard), caractérisée notamment par la faute d'orthographe de « Philosopher's » sur la quatrième de couverture, écrit « Philospher’s ».

Un échec d'autant plus surprenant quand on sait à quel point ces éditions sont recherchées. En décembre dernier, un autre exemplaire de ce type a été vendu au prix record de 471.000 $, soit environ 420.000 €. Un montant qui faisait du livre un des plus onéreux dans l'histoire des ventes en littérature moderne. Les quelques exemplaires qui sont apparus dans d'autres enchères se vendent toujours à des montants impressionnants, deux autres ayant été cédés en 2021 pour plus de 138.000 $.

Harry Potter and the Philosopher's Stone. Londres : Bloomsbury, 1997. Première édition, première impression. Christie's.

Seuls 500 exemplaires cartonnés de l'ouvrage existent dans cette première édition Bloomsbury. La plupart était, à la base, destinée à des bibliothèques publiques.

Pour la bonne cause

Une déception pour l'association caritative de J.K. Rowling, la Lumos Foundation, et par extension pour l'écrivaine elle-même. Lumos, nommée d'après le sortilège de lumière dans Harry Potter, a été créée par Rowling en 2005 pour soutenir des familles victimes de la pauvreté, des conflits, ou encore de discriminations...

En mars dernier, J.K. Rowling, à travers sa fondation, lançait un appel aux dons, afin de venir en aide aux enfants ukrainiens bloqués dans les orphelinats du pays. Pour motiver les actes de générosité, l'auteure avait promis de réaliser elle-même un don équivalent à la somme récupérée, et ce jusqu'à 1 million £, soit environ 1,2 million €.

À LIRE: Rowling piégée dans une visio par un faux Zelensky

L'association avait collecté des fonds pour fournir de la nourriture, des kits d'hygiène et médicaux aux personnes touchées par la crise humanitaire, conséquence de l'offensive russe en Ukraine. En outre, des familles au Kenya, en Moldavie, en Haïti, en Jordanie, au Panama et en Colombie sont soutenues par Lumos.

Dernièrement, trois grandes organisations américaines de Quidditch ont décidé de changer le nom de ce sport, inspiré du jeu que J.K. Rowling a imaginé dans les romans Harry Potter. Les différentes déclarations de la romancière, notamment sur les personnes trans, en ont été l'une des principales causes.

Crédits : Christie's