Poule aux oeufs d'or, désavouer Rowling coûterait trop cher...

En 2021, la fortune de JK Rowling était évaluée à 743 millions €. Les huit films ont réalisé plus de 7,6 milliards $ de recettes — 1,34 milliard $ pour le huitième, sorti en 2017. Début 2018, était annoncé que les sept romans s’étaient écoulés à plus de 500 millions d’exemplaires – une somme inquantifiable, probablement entre 5 et 10 milliards € ? Et la pièce de théâtre, et les adaptations, et les prequels, les calendriers, agendas, déguisements, livres de coloriage… n’en jetez plus !

Mais l’argent achète-t-il tout ? Semble-t-il : pour accompagner le développement de produits dérivés de ses œuvres, Rowling a créé en association avec Warner Bros Wizarding World. Ce qui inclut les films Fantastics Beasts, avec cinq films en tout — Rowling ayant écrit les deux premiers. Si le devenir demeure flou pour cette franchise, le studio Warner Bros. fait savoir que son soutien à l’autrice est total.

Pourquoi ? Parce qu’une interview récente de l’acteur Tom Felton — aka Drago Malfoy dans les films — a balancé de l’huile sur le feu. Invité pour l’inauguration des studios Warner à Londres, le comédien fut interrogé sur les controverses que suscite la romancière. Et dans la trame de fond, on entend une voix demandant que l’on passe à la question suivante.

Cette intervention d’un chargé de communication a provoqué un scandale : Sky News en fait ses gorges chaudes. Son absence des célébrations du 25e anniversaire intriguait la journaliste, mais la réponse reçue a fait s’embraser la situation. « JK Rowling n’est pas connectée à Warner ni à Tom Felton », se voit répondre la journaliste.

Une séparation ? Un partenariat qui s’achève ? Warner céderait devant les accusations qui pleuvent entre transphobie et autres ? La firme s’est vu contrainte de publier un démenti, assurant avoir « bénéficié d’un partenariat créatif, productif et épanouissant avec JK Rowling depuis 20 ans ». Oubliant au passage : lucratif. Éminemment lucratif.

« Elle est l’une des conteuses les plus accomplies au monde et nous sommes fiers d’être le studio qui a a donné vie à sa vision, ses personnages, ses histoires — aujourd’hui, comme à l’avenir », poursuit le communiqué.

Et de démentir tout désaccord entre eux, malgré le sentiment d’éloignement qui s’installait. Il y aurait une explication simple : Rowling n’a pas souhaité être présente durant l’émission spécifique sur HBO Max, parce qu’elle travaille au développement de la franchise.

Devant la rentabilité de l’œuvre, on s’écrase, en somme. Et l’absence de Rowling des célébrations semble moins importer que l’image du sorcier présente au cœur des jeunes lecteurs de 1997. Et aujourd’hui devenus grands. Alors quand l’autrice estime qu’une femme trans n’est pas une femme, ceux que les ouvrages ont conquis se détournent et la laissent parler. Voire s’en désintéressent. Certains, même, la menacent de mort ?

Ainsi va la vie…