Spotify verse dans le livre audio, avec 300 000 titres

Ce mardi le service de streaming de musique Spotify annonçait plus de 300.000 audiobooks sur le marché américain. Après s’être essayé avec succès au podcast, on retrouvera ainsi des best-sellers comme Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, Devenir de Michelle Obama, Jamais plus de Colleen Hoover et bien d’autres.

Jusqu’alors Spotify proposait déjà ce format, mais ne possédait qu'un échantillon assez restreint avec notamment Harry Potter à l’école des sorciers de JK Rowling ou encore des romans tombés dans le domaine public tel que Frankstein de Mry Shelley ou encore Persuasion de Jane Austen.

Nir Zicherman, vice-président de Spotify et responsable mondial explique : « Nous avons toujours cru que le potentiel de l’audio était illimité et nous affirmons depuis un moment maintenant que notre ambition est d’incarner le package complet répondant aux besoins d’écoute de chacun. »

Et de poursuivre : « Les livres audio sont les prochains produits à entrer en scène, car nous distinguons un marché substantiel inexploité : alors qu'ils ne représentent qu’une part de 6 à 7 % sur le marché plus large du livre, cette catégorie augmente de près de 20 % d’une année sur l’autre. »

Pour ce qui est du type de fonctionnement, au moins au début, Spotify vendra les ouvrages à l'unité et non par son système d’abonnement. On peut toutefois s’attendre à des prix « compétitifs » par rapport aux autres vendeurs comme les services d'Audible par Amazon ou Alphabet de Google.

Un porte-parole de Spotify garantit que leurs études, auprès des utilisateurs, confortent ce modèle économique. Il permet « une flexibilité des prix, mais aussi aux auditeurs plus occasionnels d’accéder facilement aux audiolivres ».

A Lire : L'intérêt de Spotify pour les livres audio chiffré à 117 millions €

Les utilisateurs américains de la plateforme acheteront titre à titre les oeuvres de leur choix, puisant dans l’important stock, à un prix directement fixé par et avec l’éditeur. Ces derniers s'ajouteront par la suite à la bibliothèque de l’usager afin de pouvoir en profiter sur toutes les plateformes. Spotify a d’ores et déjà prévu une extension sur d’autres marchés ainsi qu'une sélection de titres plus vaste encore. Le tout appuyé par le système de recommandations algorithmiques pour suggérer des livres aux auditeurs.

Crédits photo : Spotify