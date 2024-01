Nuits de la lecture 2024 : retour sur ces “soirées-pyjamas” littéraires

Au total : 8500 événements dans près de 4000 lieux. En trois ans, des « résultats exceptionnels » se sont fait sentir lors de ce week-end, avec une augmentation de 50 % des événements, souligne le Centre national du livre (CNL), organisateur de cette nouvelle édition.

Divers lieux ont été investis pour ces quatre jours et nuits, des plus évidents culturellement (bibliothèques, médiathèques, librairies, musées et théâtres) à d'autres, plus éducatifs et ayant la capacité d'accueillir le public avec de moindres contraintes d'espace (écoles, centres pénitentiaires ou encore Instituts français).

Dans ces lieux se jouaient ateliers de rencontres, spectacles, jeux littéraires et autres marathons de lecture. Les villes qui ont accueilli ces événements ont été de toutes tailles, telles Paris, Marseille, Toulouse, Dunkerque, Nantes, Grenoble, Châlons-en-Champagne ou encore Saint-Dié-des-Vosges.

L'inauguration s'est tenue au Musée des Arts Décoratifs de Paris, pour se poursuivre dans d'autres endroits, aux côtés de l'écrivain Yannick Haenel ou encore de la philosophe Claire Marin, marraine de la 8e édition du festival.

La lecture, un guide pour le corps

L'événement ne s'est pas contenté de lecture et d'écriture de manière unilatérale, mais a souhaité varier les expériences littéraires, en rendant l'événement plus original et accessible.

Un « montage de textes » a été réalisé par le CNL dans l'optique d'orienter les lecteurs et lectrices et de faire découvrir différents textes sur le sujet, de Roland Barthes à Brigitte Giraud, de Laurence Vilaine à Maylis de Kerangal. Cet outil était adaptable aux besoins et envies de chacun : lecture à voix haute, théâtre d'improvisation, des podcast enregistrés, ou encore de la recomposition. À cela s'ajoutait une suggestion de cinquante titres de tous genres et époques.

Outre ces textes, une « expérience d'immersion » s'est tenue au Théâtre de la Ville, proposée par les Tréteaux de France. Alors qu'au Centre Pompidou, une lecture performée accompagnée de DJ sets, et un peu plus loin, à la piscine Jean Tari du 5e arrondissement, s'est tenue une lecture à voix haute pour les nageurs et les nageuses.

