"Libertés, Egalités, Potentialités" : que restera-t-il des années 2020 ?

200 photographes ont été choisis pour un grand projet de photojournalisme. Commande impulsée par le Ministère de la Culture en 2021, le but était de faire une étude détaillée de la France depuis les années 2010, et de montrer comment le pays a géré les nombreux problèmes sociaux.

Avec un budget de 5,46 millions d'euros, cette commande est la plus importante jamais réalisée en Europe dans le domaine de la photographie publique.

Portraits d'une France contrastée

Dans le but de revaloriser la photographie de presse, l'exposition dresse une forme de bilan, en adoptant un « regard critique » sur la situation française, pour questionner différents sujets - comme le travail, la spiritualité, l'écologie, la culture et l'économie - ravivés par la crise sanitaire.

Les photographes tenteront de dresser le « portrait d'une France contrastée », à la fois ouverte sur le monde et enclavée, connectée et fragmentée, égalitaire et inégalitaire. Elle met en lumière des thématiques comme « l'individualisation du travail », des paysages en mutation et des « rapports au monde de plus en plus divergents ».

Au total, quatre parties, qui jouent sur le slogan républicain : « Libertés, Egalités, Fraternités, Potentialités ». Et une vidéo, entre documentaire et poésie sur le territoire, ponctué par des bandes sonores du quotidien ainsi que des textes de certains et de certaines photographes.

Crédits photo : Éric Larrayadieu, Feu d’artifice du 14-Juillet sur les bords de l’étang du Gasloup, série « À La Loupe » © Éric Larrayadieu / Grande commande photojournalisme