Le festival Terres de Paroles 2022 aux couleurs libanaises

Chaque année, le festival itinérant Terres de Paroles propose des rencontres, lectures, conférences ou encore concerts dans un but de faire partager la littérature au plus grand nombre . Le premier week-end de l'édition 2022 « s’inscrit pleinement dans cette saison libanaise » souligne Clotilde Musard, administratrice de production de l'événement.

Le 1er octobre, une grande veillée a eu lieu pour lancer les hostilités. Elle s'est ouverte à 19h45 avec une lecture, par l’actrice Maël Capron, des poèmes de la Franco-Libanaise Etel Adnan, disparue en novembre dernier à l’âge de 96 ans. Ces quatre derniers textes, Fil du temps, Je suis un volcan, L’Express Beyrouth-Enfer et L’Apocalypse arabe, ont tous été édités chez Galerie Lelong en 2021.

Patrick Teissère, Vice-Président du Département de la Seine-Maritime en charge de la Culture et Président de l’EPCC Terres de Paroles, souligne les vers de l'autrice qui« nous parle d’oliviers millénaires, qui dans leur écorce ont ressenti la douleur d’un pays, souvent attaqué ou meurtri », alors le Liban traverse une crise économique abyssale depuis 2019, avec 80 % de sa population sous le seuil de pauvreté et une inflation à 200 %.

D'autres autrices et auteurs libanais ont été mis en avant : dans ce village littéraire, on a retrouvé Charif Majdalani, Ryoko Sekiguchi, Joy Majdalani autour d'une table ronde. Le samedi 1er, tous trois évoquent le le pays à travers des prismes différents. Le premier à travers l’histoire, la seconde à travers les saveurs et la nostalgie d’un Beyrouth d’avant la catastrophe du 4 août 2020, et la troisième via l’apprentissage de la sensualité.

On peut également citer Pascal Quignard qui a composé une lecture musicale en écho à l’explosion « Patrimoine Romain Du Liban » du 21 mai au 6 novembre au théâtre romain de Lillebonne, le concert de la mezzo-soprano franco-libanaise Roula Safar le dimanche soir.

La journaliste et productrice, Laura Adler, a également rendu hommage à la poétesse américano-libanaise et polyglotte lors d'une rencontre autour de son ouvrage Laure Adler et Etel Adnan, La beauté de la lumière (aux éditions du Seuil, 2022) qui contient des entretiens entre les deux femmes. Autre hommage, Émilie Chedid a lu Grandes oreilles tout oreilles, un conte écrit par sa grand-mère, Andrée Chedid.

Crédits photos : Terres de paroles ©DR. ©Felipe Riboni. ©Grasset/JF Paga.