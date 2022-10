Rouen : lectures de Nathalie Kuperman et Chloé Delaume pour Terres de Paroles

Pour son édition 2022 et dans toute la Seine-Maritime, les doux vents du festival Terres de Paroles et quelques beaux orages poétiques rallumeront les étoiles du 1er au 9 octobre. De nombreuses lectures, musiques et performances sont programmées.

Les lectures de Nathalie Kuperman et Chloé Delaume dureront deux heures avec entracte et sont disponibles à un tarif complice.

Nathalie Kuperman a publié une dizaine de romans dont Nous étions des êtres vivants, Les raisons de, mon crime, La loi sauvage (Gallimard 2010, 2012, 2014), Je suis le genre de fille et On était des poissons (Flammarion 2018, 2021). Elle écrit aussi des histoires pour enfants et des pièces radiophoniques pour France Culture.

Née en 1973, Chloé Delaume est écrivaine et performeuse. Publiée depuis 2000, elle pratique l’écriture sur de multiples formes et supports. Près d’une trentaine de livres : romans, fragments poétiques, théâtre, essais, autofictions. Elle a obtenu le Prix Décembre 2001 pour Le Cri du Sablier (Folio) et le Prix Médicis 2020 pour Le cœur synthétique (Le Seuil).

Crédits photos : Terres de Paroles (Lucie Goldryng/Aude Boyer)