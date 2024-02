En 2024, Ronsard fête ses 500 ans toute l'année

Direction le Prieuré Saint-Cosme, habitation d'origine de l'écrivain et actuelle propriété du Conseil départemental d’Indre-et-Loire. Le lieu propose un programme culturel varié, avec une lecture poétique de Bernard Pico à l'occasion du Printemps des Poètes (le 24 mars). D'autres lectures musicales, des spectacles dansés, des « visites sensorielles », des déambulations dans le jardin du poète, ou encore des jeux de pistes, rythmeront l'année.

Rons-art exposé

Du 22 juin au 22 septembre, une exposition s'ouvrira autour de la figure de Ronsard dans le réfectoire des chanoines, lieu de vie et de sépulture du poète, organisée en partenariat avec le Centre d’études Supérieures de la Renaissance, Sorbonne Université et l'Université Paris-Cité.

L'exposition vise à souligner la réciprocité entre sa poésie et les arts. À ce titre, musique, chanson, spectacles de cour et arts visuels y seront à l'honneur, de sorte à couvrir l'influence et le patrimoine laissés par Pierre de Ronsard à travers les siècles, notamment depuis ses portraits picturaux jusqu'aux œuvres théâtrales et musicales créées pour son quatrième centenaire en 1924.

Ronsard slam, cueillons le jour

En outre, à partir de mars, « Slamons Ronsard », un jeu-concours ouvert à tous et à toutes, sera mis en place, qui consiste à enregistrer un texte dédicacé à l'auteur. Les gagnants et gagnantes verront leur projet audio et/ou vidéo exposé dans le cadre de l'exposition RonsArt.

Reconnu comme le poète favori des princes, et lui-même surnommé le Prince des poètes, Pierre de Ronsard, après avoir vécu l'éclat de la vie parisienne et remporté des succès littéraires, est nommé prieur de Saint-Cosme par Charles IX en 1565. Retiré en Touraine, l'auteur des Odes et des Amours se consacre à la fois au jardinage et à la littérature. Il entreprend la rédaction tant différée de son épopée nationale en vers, La Franciade, et prépare une nouvelle édition de ses œuvres complètes.

Pierre de Ronsard meurt dans la nuit du 27 au 28 décembre 1585, affaibli par la maladie, laissant derrière lui ses Derniers Vers qui marquent le point final de sa quête esthétique et philosophique, d'une étrange et touchante simplicité.

Donc, si vous me croyez, mignonne,

Tandis que vostre âge fleuronne

En sa plus verte nouveauté,

Cueillez, cueillez vostre jeunesse :

Comme à ceste fleur la vieillesse

Fera ternir vostre beauté.

L'ensemble du programme est à retrouver sur le site du Prieuré Saint-Cosme.

Crédits photo : Prieuré Saint-Cosme