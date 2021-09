Bartok, Ravel et Paganini : soirée BD-Concert autour de Catherine Meurisse

David Gilmour le guitariste et chanteur du groupe Pink Floyd, a interprété le Sonnet 18 de Shakespeare, l’un des plus connus, « Shall I compare thee to a summer’s day ». La piste vocale a été enregistrée dans son studio à bord du bateau l’Astoria, et figure dans les bonus de son DVD, David Gilmour in Concert, sorti en 2002.