50 ans du FIBD : 50 gares aux couleurs du 9e art

De Marseille à Strasbourg, en passant par Paris, Lyon, Bordeaux, Valenciennes ou encore Chambéry, Dijon, Caen et bien sûr Angoulême, des parcours BD sont proposés aux voyageurs. Installées entre la mi-décembre 2022 et la mi-janvier 2023 et visibles jusqu'à fin février, ces installations rendent hommage à des grands noms de la bande dessinée et se font l’écho d'expositions présentées cette année à Angoulême.

Le manga est particulièrement mis à l'honneur. Ainsi les Titans d’Hajime Isayama (Éditions Pika) ont envahi les gares. Tandis que deux autres phénomènes mangas de 2022, Dandadan de Yukinobu Tatsu (Éditions Crunchyroll) et Tokyo Revengers de Ken Wakui (Éditions Glénat) ont respectivement pris possession des gares de différentes villes. Junji Itō fera frissonner les voyageurs avec des extraits de l'exposition Junji Itō, dans l’antre du délire et une sélection issue de l'exposition Ryōichi Ikegami, à corps perdus.

Philippe Druillet est mis à l'honneur à l'occasion de l’exposition qui lui sera dédiée au Festival intitulée Les 6 voyages de Philippe Druillet. Il y aura également une installation autour du premier tome de Madeleine, résistante (Éditions Dupuis) réalisé par Madeleine Riffaud, Jean-David Morvan et Dominique Bertail. De nombreuses gares à travers le territoire se parent de mille couleurs avec quelques extraits de l'exposition Couleurs ! et accueillent le travail de Julie Doucet, Grand Prix 2022, avec des extraits de l’exposition Julie Doucet, toujours de grande classe. La grande exposition jeunesse consacrée à la scénariste Marguerite Abouet, Marguerite Abouet, la vie comme elle va, donnera lieu à des parcours BD. Les jeunes talents seront eux aussi à découvrir avec une sélection de l’exposition Worldwide Comics Explosion. L’exposition 50e, 50 regards qui prendra place à Angoulême à l’Espace Franquin du 26 au 29 janvier, se déploie elle aussi dans de nombreuses gares françaises et présente le regard de 50 autrices et auteurs d’horizons variés sur le Festival et le 9e art.

Enfin une série d'installations mettent en avant les titres phénomènes de 2022 comme La Dernière Reine de Jean-Marc Rochette (Éditions Casterman).

Liste des expositions

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Chambéry : La Dernière Reine de Jean-Marc Rochette (Éditions Casterman)

Grenoble : Ryōichi Ikegami, à corps perdus

Lyon Part Dieu : 50e, 50 regards et Couleurs !

Valence TGV : 50e, 50 regards

Vichy : 50e, 50 regards

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Creusot TGV : Couleurs ! et Julie Doucet, toujours de grande classe

Dijon : Marguerite Abouet, la vie comme elle va

Montbard : 50e, 50 regards

BRETAGNE

Lorient : 50e, 50 regards

Rennes : Julie Doucet, toujours de grande classe

CENTRE-VAL DE LOIRE

Orléans : Couleurs !

GRAND EST

Metz : Worldwide Comics Explosion, Marguerite Abouet, la vie comme elle va et 50e, 50 regards

Meuse TGV : Worldwide Comics Explosion

Nancy : Extrait du premier tome de Madeleine, résistante (Éditions Dupuis) en écho à l'exposition Elle résiste, Elles résistent

Reims : Extrait du premier tome de Madeleine, résistante (Éditions Dupuis) en écho à l'exposition Elle résiste, Elles résistent

Strasbourg : Les 6 voyages de Philippe Druillet

HAUTS-DE-FRANCE

Amiens : Extrait du premier tome de Madeleine, résistante (Éditions Dupuis) en écho à l'exposition Elle résiste, Elles résistent

Lille Europe : 50e, 50 regards

Valenciennes : L’Attaque des Titans (Éditions Pika)

ÎLE-DE-FRANCE

- Paris Austerlitz : Les 6 voyages de Philippe Druillet, 1629, ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta de Xavier Dorison et Thimothée Montaigne (Éditions Glénat) et 50e, 50 regards

- Paris Bercy : 50e, 50 regards et Couleurs !

- Paris Est : 50e, 50 regards

- Paris Gare de Lyon : Dandadan de Yukinobu Tatsu (Éditions Crunchyroll), La Dernière Reine de Jean-Marc Rochette (Éditions Casterman), Marguerite Abouet, la vie comme elle va et 50e, 50 regards

- Paris Montparnasse: Julie Doucet, toujours de grande classe et 50e, 50 regards

- Paris Nord : L’Attaque des Titans (Éditions Pika)

- Paris Saint-Lazare : Marguerite Abouet, la vie comme elle va et Worldwide Comics Explosion

- Bécon-Les-Bruyères : Junji Itō, dans l’antre du délire et Ryōichi Ikegami, à corps perdus

- Corbeil-Essonnes : Worldwide Comics Explosion

- Ermont-Eaubonne : 50e, 50 regards

- Maison Alfort Alfortville

- Versailles Chantiers : Couleurs !

NORMANDIE

- Caen : Marguerite Abouet, la vie comme elle va et Junji Itō, dans l’antre du délire

NOUVELLE-AQUITAINE

- Angoulême : Habillage de la gare aux couleurs de la bande dessinée

- Agen : Couleurs !

- Bordeaux Saint-Jean : 50e, 50 regards, L’Attaque des Titans (Éditions Pika), Les 6 voyages de Philippe Druillet et des extraits du premier tome de Madeleine, résistante (Éditions Dupuis) en écho à Elle résiste, Elles résistent

- Limoges : Extrait du premier tome de Madeleine, résistante (Éditions Dupuis) en écho à Elle résiste, Elles résistent

- Poitiers : 50e, 50 regards et Marguerite Abouet, la vie comme elle va

- Ligne TER Bordeaux - Angoulême : Cenon, Libourne, Les Eglisottes, Saint Aigulin et Montmoreau : 50e, 50 regards, Couleurs ! et Worldwide Comics Explosion

OCCITANIE

- Toulouse Matabiau : Les 6 voyages de Philippe Druillet

- Montpellier St Roch

PAYS DE LA LOIRE

- Nantes : Couleurs !

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

- Aix-en-Provence TGV : Couleurs ! et La Dernière Reine de Jean-Marc Rochette (Éditions Casterman)

- Avignon TGV : 50e, 50 regards et Couleurs !

- Cannes : Couleurs ! et Julie Doucet, toujours de grande classe

- Marseille Saint-Charles : Tokyo Revengers de Ken Wakui (Éditions Glénat) et 50e, 50 regards

- Nice : Dandadan de Yukinobu Tatsu (Éditions Crunchyroll) et 50e, 50 regards

Crédits photo : Philippe Druillet - Paris Austerlitz © David Paquin