Annie Lulu, lauréate du Prix du Roman d’Écologie 2023

Née en 1987 en Roumanie, d'origine congolaise, la romancière et poétesse partage sa joie et sa surprise :

« C’est avec surprise et joie que j’ai accueilli la nouvelle de ce remarquable prix et je me réjouis que ce travail ait pu toucher les membres du jury.

En effet, Peine des Faunes est une tentative de tisser ensemble sur un même métier narratif des thématiques apparemment distinctes, l’urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons et l’urgence de la condition féminine face au fléau du féminicide.

Mes personnages, par la voie de générations de femmes et d’hommes d’une même famille, des années 80 à un futur proche, une sorte de présent continu, font le lien contre-intuitif entre la situation des corps des femmes et celle du corps des animaux, qui doivent tous faire face à une racine commune de la violence, selon mes héroïnes Rébecca ou Omra.

Ce texte, loin des écofictions régulièrement louées pour leur approche consensuelle et non moralisatrices, avec l’idée absurde qu’il ne faudrait pas « culpabiliser les lecteurs », propose au contraire une ligne éthique radicalement subjective à ses personnages, inspirée des luttes environnementales des peuples autochtones, qui abolissent la distinction entre les humains et les autres animaux dans les réflexions tirées de leurs expériences de meurtrissure.

Peine des Faunes se donne aussi la liberté de frôler plusieurs genres littéraires, comme le roman d’anticipation, sans pourtant y adhérer entièrement. Cet espace à la limite entre les mondes culturels et thématiques est ce que j’essaie de construire de façon plus générale dans mon travail, par l’Écriture du Tissage. »

- Annie Lulu