Clara Arnaud, Prix littéraire des Étudiants de Sciences Po 2024

Cette distinction vient après un processus intensif qui a impliqué quatre mois de lecture, cinq rencontres de cafés littéraires, un atelier d'écriture, et un concours de critique littéraire par les 263 étudiants jurés inscrits cette année.

Le vote décisif a eu lieu à la fin de mars, couronnant le roman de Clara Arnaud, Et vous passerez comme des vents fous (Actes Sud), qui offre un regard nuancé sur la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, apprécié pour son exploration de perspectives diverses et ses descriptions vivantes des paysages montagneux.

Née en 1986, Clara Arnaud est l'auteure de plusieurs ouvrages, incluant son premier roman L'Orage, sorti en 2015 aux éditions Gaïa, et deux récits de voyage. Forte de dix ans d'expérience dans la coopération internationale, elle a vécu en Chine, en République démocratique du Congo et au Honduras. Son parcours littéraire s'est enrichi avec la publication de La Verticale du fleuve en 2021, et plus récemment de Et vous passerez comme des vents fous en 2023 chez Actes Sud, marquant ainsi son deuxième roman.

Le Prix Littéraire des Étudiants de Sciences Po entend utiliser la littérature pour enrichir la réflexion, le débat et la compréhension du monde, contribuant ainsi à un enrichissement intellectuel et émotionnel des participants. En octobre prochain, la 6e édition sera lancée, continuant à promouvoir ces valeurs.

Voici les cinq romans qui étaient en lice pour cette édition :

Adieu Tanger, de Salma El Moumni, Grasset

Dans l'œil de l'archange, d'Olivier Weber, Calmann-Lévy

Et vous passerez comme des vents fous, de Clara Arnaud, Actes Sud

L'art du dressage, de Christel Périssé-Nasr, Les Éditions du Sonneur

Les amants du Lutetia, d'Émilie Frèche, Albin Michel

Crédits photo : Marie-Laure Duarte / Actes Sud