Orbital. Une journée, seize aurores

A l'intérieur de la Station spatiale internationale, chacun des six astronautes s'affaire à sa tâche, traversé par des interrogations existentielles. Certains s'inquiètent du sort de leur mariage, l'un rêve d'emmener sa fille dans l'espace tandis qu'une autre fait le deuil de sa mère. Si loin et si proches de la Terre, les astronautes n'ont jamais autant eu l'impression d'en faire partie, mais aussi d'en être les gardiens. Le temps s'écoule au rythme des orbites autour de la Terre, qui tient le rôle principal de ce roman contemplatif, mélancolique et à l'humour délicat. L'écriture suspendue de Samantha Harvey propose une conquête poétique de l'espace aux côtés de ces six personnages en quête de sens.