Neuf livres pour la première sélection du prix Vialatte 2024

Pour cette nouvelle édition, les livres sélectionnés ont tous été publiés (ou, pour l’un d’entre eux, va l’être) dans le premier semestre 2024.

La liste des auteurs retenus, par ordre alphabétique, est la suivante :

Joël Baqué, L’été indien, éditions P.O.L. ;

Olivier Bourdeaut, Développement personnel, éditions Finitude ;

Cécile Coulon, La langue des choses cachées, éditions L’iconoclaste ;

Marion Fayolle, Du même bois, éditions Gallimard ;

Florian Forestier, Un si beau bleu, éditions Belfond ;

Hélène Gestern, Cézembre, éditions Grasset ;

Pauline Klein, Des hommes possibles, éditions Flammarion ;

Thierry Laget, L’Assemblée nationale et moi, Mémoires, éditions Fario (parution mai 2024) ;

Murielle Magellan, La fantaisie, éditions Miallet-Barrault.

Une sélection resserrée sera présentée d’ici la fin du mois de mai avant une annonce du lauréat le mercredi 12 juin 2024. Comme établi depuis quelques années, la remise publique du prix aura toujours lieu, à l’automne, à Clermont-Ferrand. Elle est programmée le vendredi 4 octobre, à 18h30, à l’Hôtel Alexandre Vialatte (place Delille). Et sera suivie, le lendemain, samedi 5 octobre, de la participation de l’auteur au Salon du livre de Royat-Chamalières.

Pour mémoire, le prix est doté de 6105 €, un montant d’inspiration très vialatienne, représentant la somme de la longueur du fleuve Congo et de la hauteur du puy de Dôme. Rare prix littéraire créé à l’initiative d’un quotidien régional, le prix Vialatte souligne, chaque année, le lien indéfectible qui unit La Montagne à celui qui a été, pendant plus de 20 ans, de 1950 à 1971, l’un de ses plus illustres chroniqueurs.

Pour cette nouvelle édition, le jury est composé de neuf membres :

Claudette Vialatte, épouse de Pierre Vialatte, fils d’Alexandre ;

Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels littéraireset de l’Hôtel Alexandre Vialatte, à Clermont-Ferrand ;

Patrick Besson, journaliste (Le Point), écrivain ;

Astrid Eliard, romancière et essayiste, chroniqueuse du Temps présent dans les colonnes de La Montagne, enseignante à Clermont-Ferrand ;

Hervé Gaymard, ancien ministre, grand admirateur de Vialatte, membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques ;

Jean Brousse, éditeur, membre permanent du jury ;

Vincent Garnier, directeur général de Clermont Auvergne Tourisme ;

Blanche Cerquiglini, éditrice de Folio Classique et de Folio Théâtre ;

Laurine Roux, lauréate du prix 2023, pour l'ouvrage Sur l'épaule des géants.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Ndlr : la couverture du livre L’Assemblée nationale et moi, de Thierry Laget n'a pas été communiquée par l'éditeur au moment où nous publions.