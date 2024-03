Développement personnel

Avec une franchise pleine d'autodérision, Olivier Bourdeaut revient sur son enfance compliquée, sa courte et chaotique scolarité et le périlleux apprentissage du métier d'écrivain. L'auteur d'En attendant Bojangles se dévoile, et sa vulnérabilité nous touche. Olivier Bourdeaut est né au bord de l'océan Atlantique en 1980. En 2016, il publie En attendant Bojangles (Finitude), qui devient un best-seller en quelques semaines. Suivront deux autres romans, Pactum salis en 2018 et Florida en 2021.