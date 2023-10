Laurine Roux, Prix Alexandre-Vialatte 2023

Ce roman a séduit le jury coordonné par David Ducreux, nouveau secrétaire du prix, ancien responsable presse chez Gallimard. Il le décrit ainsi : « Roman picaresque, feuilleton littéraire, conte philosophique et traité scientifique, mais aussi chronique familiale, le roman de Laurine Roux narre l’épopée dynastique des Aghulon, des découvertes de Pasteur aux attentats du 11 septembre. Inventive, loufoque et savante, cette saga traverse un XXe siècle cruel et magique. »

Le jury réunissait Claudette Vialatte, veuve de Pierre Vialatte, fils d’Alexandre ; Jean Brousse, éditeur, membre permanent du jury ; Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires et de l’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte, à Clermont-Ferrand ; Patrick Besson, journaliste (Le Point), écrivain ; Astrid Eliard, romancière et essayiste, chroniqueuse du Temps présent dans les colonnes de La Montagne, enseignante à Clermont-Ferrand ; Hervé Gaymard, ancien ministre, grand admirateur de Vialatte, membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques ; Vincent Garnier, directeur général de Clermont Auvergne Tourisme, et Philippe B. Grimbert, lauréat du prix 2022.

La remise du prix a eu lieu vendredi 6 octobre 2023, à l’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte, place Delille, à Clermont-Ferrand. La lauréate a par ailleurs participé, ce samedi 7 octobre, au Salon du livre de Royat-Chamalières, dans le Puy-de-Dôme.

Coorganisé par le journal La Montagne et la Société́ des Hôtels Littéraires, le prix Alexandre Vialatte s'est donné pour objectif de « récompenser un écrivain de langue française dont l’élégance d’écriture et la vivacité́ d’esprit soient source de plaisir pour le lecteur », en hommage à Alexandre Vialatte, chroniqueur historique à La Montagne entre 1950 et 1971.

Comme le veut la tradition, le prix est doté́ de 6105 €, soit « la somme de la longueur du fleuve Congo et de la hauteur du puy de Dôme ». Laurine Roux faisait face à cinq autres finalistes.

Elle succède par ailleurs à Philippe B. Grimbert, lauréat en 2022 pour La revanche du prépuce, paru aux éditions Le Dilettante.