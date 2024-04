Jordisk, du Danois Theis Ørntoft, Prix de littérature de l'UE

Le Prix de littérature de l'Union européenne met en avant, sur une période de trois ans, la production des 41 pays qui bénéficient du programme Créative Europe. L'idée est aussi de faciliter les traductions de textes d'un pays à l'autre, en mettant en relation des éditeurs et des traducteurs.

Pour cette édition 2024, le Danois Theis Ørntoft a été désigné lauréat pour son roman Jordisk, publié en 2023 par les éditions Gyldendal. Cet auteur âgé de 40 ans s'est fait connaitre en 2009 avec Yeahsuiten, un recueil de poèmes, bientôt suivi par d'autres parutions, dont un premier roman, Solar, publié en 2018 par Gyldendal et déjà très remarqué.

« Les ouvrages nominés cette année témoignent de la richesse et de la diversité de la littérature européenne. À la Commission européenne, nous sommes fiers de soutenir un prix qui aide des écrivains talentueux de toute l'Europe à entrer en contact avec des lecteurs du monde entier grâce aux traductions et à la promotion. Continuons à célébrer la diversité de la littérature européenne », s'est réjouie la commissaire européenne à l’Innovation, la Recherche, la Culture, l’Éducation et la Jeunesse, Iliana Ivanova.

Le jury de l'édition 2024 de l'EUPL réunissait Andreï Kourkov, Elena Loewenthal, Kostas Spatharakis, Daniel Medin, Aurélie Bontout Roche, Raluca Selejan et Tauno Vahter.

Ils ont également décerné cinq mentions spéciales :

Bulgarie : Todor Todorov, Хагабула, Janet 45

Allemagne : Deniz Utlu, Vaters Meer, Suhrkamp

Islande : María Elísabet Bragadóttir, Sápufuglinn, Una útgáfuhús

Pays-Bas : Sholeh Rezazadeh, Ik ken een berg die op me wacht, Ambo|Anthos

Slovénie : Tina Vrščaj, Na klancu, Cankarjeva založba

13 ouvrages étaient en lice, publiés dans 13 pays différents. L'EUPL est coorganisé par la Fédération des Éditeurs Européens (FEE) et la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), avec le soutien du programme Europe Créative.

Jean-Luc Treutenaere, co-président de l'EIBF, souligne : « Félicitations à Theis Ørntoft pour avoir remporté le Prix EUPL 2024, ainsi qu’aux cinq mentions spéciales et à tous les auteurs et autrices nominés pour cette édition. Leur travail littéraire renforce le rôle de EUPL en tant qu’ambassadeur pour la diversité et la richesse de la littérature européenne contemporaine, appuyant un message de tolérance et de compréhension mutuelle. »

L'année dernière, l'EUPL avait récompensé Martina Vidaić pour son livre Stjenice (Punaises de lit), publié par la maison Naklada Ljevak.

Photographie : Theis Ørntoft, en 2018 (Finn Årup Nielsen, CC BY-SA 4.0