13 livres sélectionnés pour le Prix de littérature de l'UE 2024

Initié en 2011 par l'Association des libraires du Québec (ALQ), le volet jeunesse du Prix des libraires du Québec récompense les auteurs et autrices dont les travaux ont stimulé l'imaginaire des libraires de la province. Ce Prix célèbre et renforce la prestige du métier, en appuyant leur contribution fondamentale : initier les plus petits comme les adolescents à la lecture, renforcer leur connexion avec les mots, et faciliter des découvertes inspirantes de livres. En 2024, le prix n'a pas dérogé à la règle...