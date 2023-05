L'autrice croate Martina Vidaić, Prix de littérature de l'Union européenne

Coorganisé par la Fédération des Éditeurs Européens (FEE) et la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), avec le soutien du programme Europe Créative, le Prix de littérature de l'Union européenne a été décerné à l'autrice croate Martina Vidaić, née en 1986, pour son roman publié en novembre 2021 aux éditions Naklada Ljevak.

Les 7 membres du jury ont fait leur choix parmi 13 ouvrages et leurs auteurs sélectionnés pour l'année 2023.

5 mentions spéciales ont par ailleurs été accordées :

Chypre : Χάρη Ν. Σπανού (Hari N. Spanou), Φυλάκιο (The Outpost), Εκδόσεις Αιγαίον (Aegan Publications)

Estonie : Tõnis Tootsen, Ahvide pasteet. Ühe ahvi mälestusi ja mõtteid (Pâté of the Apes: One Primate’s Thoughts and Memories), Kaarnakivi Seltsi Kirjastus

Finlande : Iida Rauma, Hävitys (Destruction), Siltala Publishing

France : Maud Simonnot, L’heure des oiseaux (The Hour of Birds), Éditions de l’Observatoire

Kosovo : Ag Apolloni, Kësulëkuqja, përrallë për të rritur (Little Red Riding Hood, a tale for adults), Bard Books

L'année dernière, l'auteur géorgien Iva Pezuashvili avait reçu le Prix de littérature de l'Union européenne 2022 pour son livre Bunker (ბუნკერი), publié par les éditions Intelekti (ინტელექტი).

Pensé pour les 41 pays bénéficiaires du programme Europe Créative, le Prix de littérature de l'Union européenne entend mettre en avant leurs talents littéraires, à travers des sélections, l'élection d'un ou d'une lauréate, ainsi que des mentions spéciales.

L'objectif affiché est de faire connaître la scène littéraire européenne et mondiale, dans un souci de diversité et multiculturalisme, mais aussi de susciter des échanges entre éditeurs et des projets de traduction.

Photographie : Martina Vidaić (capture d'écran YouTube)