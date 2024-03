Les trois ouvrages en compétition pour le Prix des Hussards 2024

Le prix littéraire des Hussards a été créé en 2013 par Christian Millau et les avocats Marina Cousté et François Jonquères. Christian Millau, qui en fut le premier président, avait été de l’aventure littéraire des années cinquante aux côtés de Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent ou encore Michel Déon, épopée contée dans Au Galop des Hussards (Grand prix de la biographie de l’Académie française).

Sa dernière sélection est la suivante :

Les Petits Farceurs de Louis-Henri de la Rochefoucauld, paru chez Robert Laffont en aout 2023.

Jules et Joe, d’Alexis Salatko, paru chez Denoël en aout 2023.

Juste le Temps de Vivre, de Yann Liotard, paru chez Arléa en mars 2024.

Le coup de Shako récompensera José Giovanni, histoire d’une Rédemption de Gilles Antonowicz, paru aux éditions Glyphe en février 2024.

Un prix spécial récompensera Patrick Mahé à l’occasion de la sortie de son livre La Légende de Paris-Match chez Plon.

Sous la présidence d'Éric Naulleau, qui a pris la relève du défunt Christian Millau, et aux côtés de ses secrétaires généraux, Marina Cousté et François Jonquères, tous deux du Barreau de Paris, le jury du Prix des Hussard se compose de : Philippe Bilger, magistrat honoraire, écrivain, polémiste et blogueur ; Jean des Cars, journaliste et historien ; François Cérésa, écrivain et directeur du mensuel « Service Littéraire » ; Bruno de Cessole, journaliste et écrivain ; Arnaud Guillon, écrivain ; Philibert Humm, journaliste et écrivain ; Jérôme Leroy, journaliste et écrivain ; Yves Thréard, directeur adjoint du Figaro ; Jean Tulard, historien et membre de l’Institut ; Stéphanie des Horts, journaliste et écrivain.

Le prix est doté par Vivendi (10.000 euros), ainsi que par le Grand Véfour, la maison Mettez et le mensuel Service littéraire, le lauréat recevant également une statuette créée spécialement par le sculpteur Igor Ustinov. L'an passé, c'est Olivier Maulin qui reçut la récompense pour son ouvrage Le temps des loups.

Crédits illustration : Trompette et cavalier du 1er Hussards en tenue de campagne en 1807, domaine public

