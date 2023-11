La première sélection du Prix littéraire des Hussards 2024

Le prix littéraire des Hussards est doté à hauteur de 10.000 €, financé par Vivendi. Le lauréat aura par ailleurs l'opportunité de savourer un banquet pour deux personnes, conçu et préparé par Guy Martin dans son restaurant du Palais-Royal, et recevra une statue spécialement créée par le sculpteur Igor Ustinov pour cette occasion.

Les gagnants des deux catégories, Prix et Shako, se verront offrir un abonnement annuel au magazine Service Littéraire. De plus, chez Mettez, situé au 12 boulevard Malesherbes, célèbre pour ses vêtements de style autrichien et anglais, Alain Francès invitera les deux lauréats à choisir une tenue complète, allant du chapeau aux chaussettes.

La deuxième sélection du jury est prévue pour mars 2024, avec la remise du prix programmée pour avril ou mai à l'hôtel Lutetia, la date exacte restant à déterminer.

Voici la sélection du prix littéraire des Hussards 2024 :

Les petits farceurs, de Louis-Henri de La Rochefoucauld, Robert Laffont

Les désarrois du professeur Mittelmann, d'Éric Bonnargent, Éditions du Sonneur

Jules et Joe, d'Alexis Salatko, Denoël

Le Livre de la rentrée, de Luc Chomarat, La Manufacture de Livres

Du Coup de Shako :

Ces statues que l'on abat ! - Révélations sur les plans secrets du wokisme, de Dimitri Casali, Plon

Merde à l'an 2000, d'Alphonse Boudard, Le Dilettante

Et moi, et moi, et moi, de Jacques Dutronc, Le Cherche Midi

Vivre en ville, de Jonathan Siksou, Cerf

Christian Millau, qui a côtoyé les Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et autre Michel Déon, a raconté cette aventure dans son livre Au Galop des Hussards, publié aux éditions de Fallois et récompensé par le Grand prix de la biographie de l’Académie française.

Le mouvement littéraire des Hussards, apparu en France dans les années 1950, est caractérisé par une approche anti-conformiste et une critique du progressisme et de l'intellectualisme de gauche de l'époque. Les écrivains associés à ce mouvement, tels que Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et Michel Déon, ont été influencés par la désillusion post-Deuxième Guerre mondiale et ont souvent exprimé un scepticisme envers les idéaux politiques et sociaux dominants.

Leur écriture se distingue par un style ironique, un goût pour la provocation et une certaine nostalgie pour la tradition et les valeurs d'antan. Ces auteurs partageaient également un attachement à la liberté individuelle et une méfiance à l'égard des idéologies collectivistes.

Le nom Hussards vient d'une critique du romancier et essayiste Bernard Frank dans le magazine Les Temps Modernes. Il les a surnommés ainsi en référence aux cavaliers de l'armée napoléonienne, connus pour leur allure audacieuse et élégante, en opposition aux "existentialistes" de Saint-Germain-des-Prés, jugés trop sérieux et engagés politiquement.

Sous la présidence d'Éric Naulleau, qui a pris la relève du défunt Christian Millau, et aux côtés de ses secrétaires généraux, Marina Cousté et François Jonquères, tous deux du Barreau de Paris, le jury du Prix des Hussard se compose de : Philippe Bilger, magistrat honoraire, écrivain, polémiste et blogueur ; Jean des Cars, journaliste et historien ; François Cérésa, écrivain et directeur du mensuel « Service Littéraire » ; Bruno de Cessole, journaliste et écrivain ; Arnaud Guillon, écrivain ; Philibert Humm, journaliste et écrivain ; Jérôme Leroy, journaliste et écrivain ; Yves Thréard, directeur adjoint du Figaro ; Jean Tulard, historien et membre de l’Institut ; Stéphanie des Horts, journaliste et écrivain.

Le 10e prix des Hussards a été remis le 20 avril 2023 à l'hôtel Lutetia à Olivier Maulin pour Le Temps des Loups, paru chez Borderline (Cherche Midi).

Crédits photo : Michel Déon (S. Veyrié ; CC BY-SA 3.0)