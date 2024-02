Neuf finalistes pour les Prix Drouot 2024

Voici les finalistes 2024 :

Muriel Barbier, Guillaume de Laubier, Le Palais de l’Elysée, architecture, décor et ameublement, Gourcuff Gradenigo

Stéphane Boudin-Lestienne, Djo-Bourgeois, Elise et Georges, AAM Editions

Stéphane Castellucio, Chaises et tables volantes au XVIIIe siècle, Honoré Clair

Vincent Cochet, Alexia Lebeurre, Le Boudoir Turc de Marie-Antoinette et Joséphine à Fontainebleau, Monelle Hayot

Luc Debraine, Les Garde-Temps, Noir sur Blanc

Anne Dion-Tenenbaum, Les Diamants de la Couronne, Louvre Editions, Faton

Marie Fournier, Nicolas-Guy Brenet, Arthéna

Dominique Marny, Jean Cocteau, chambres avec vues, Les Saint-Pères

Michel Melot, Anne Zali, L'Art du Livre, Citadelles & Mazenod

Ces deux récompenses sont attribuées lors d'une Librairie Éphémère, un événement offrant une sélection d'ouvrages d'art récents. Les auteurs de ces livres ont également l'opportunité de les dédicacer sur place.

La sélection des finalistes pour ces prix est réalisée par un jury composé de membres de la rédaction de la Gazette Drouot et du comité de lecture de l'association Cocktail & Culture. On retrouve : Jean-Marie Rouart, journaliste et écrivain, membre de l'Académie française depuis 1997, Nicolas Chaudun, écrivain, réalisateur et éditeur d'art, Erik Desmazières, graveur et directeur du Musée Marmottan Monet, membre de l'Académie des Beaux-Arts, Franck Ferrand, historien, écrivain et animateur, ainsi qu'Anne-Sophie de Gasquet, directrice de Paris Musées, figurent également parmi les jurés.

Alexandre Giquello, commissaire-priseur et Président de Drouot Patrimoine, Adrien Goetz, historien de l'art et écrivain, président de l'Académie des beaux-arts, et Christophe Leribault, directeur des musées d’Orsay et de l’Orangerie, membre de l'Académie des Beaux-Arts, enrichissent ce panel. Catherine Pégard, présidente du château, du musée et du domaine national de Versailles, Clémentine Portier-Kaltenbach, historienne et écrivain, Jean-Louis Remilleux, producteur de télévision, Pierre Rosenberg, conservateur et historien de l'art, membre de l'Académie française, et Thierry Sarmant, conservateur général du patrimoine aux Archives nationales, complètent cette liste.

Les anciens lauréats :

2023

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art - Claude Mignot, Pierre Le Muet, ingénieur et architecte du roi, Le Passage

Prix La Gazette Drouot - Raphaëlle Ziadé, L’Art des Chrétiens d’Orient, Citadelles & Mazenod

2022

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art - Jean-Pierre Cuzin, Georges de La Tour, Citadelles & Mazenod

Prix La Gazette Drouot - Annick et Didier Masseau, L'Escalier de Cristal, Éditions Monelle Hayot

2020

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art - Eric Pagliano et Sylvie Ramon, Drapé, Liénart

Prix Spécial du Jury : Alexandra Jaffré, Seizô Sougawara, maître laqueur d'Eileen Gray, Mérode

2019

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art - Christophe Beyeler, Napoléon, l’art en majesté, de Monza

Prix Spécial du Jury - Alexandre Maré, Stéphane Boudin-Lestienne, Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle, Bernard Chauveau

2018

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art - François Ier et l'art des Pays-Bas, collectif sous la direction de Cécile Scaillièrez, Somogy et Louvre Éditions

Prix Spécial du Jury - Chantilly, le domaine des Princes, collectif (photographies : Marc Walter), Swan

2017

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art - Alexandre Maral, Girardon, le sculpteur de Louis XIV, Arthena

Prix Spécial du Jury - Michel Pastoureau, Rouge, histoire d’une couleur, Seuil

2015

Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art - Alexandre Gady, Le Louvre et les Tuileries : la fabrique d'un chef- d'oeuvre, Le Passage

Prix Coup de Coeur du Jury - Catherine Ormen, L'Art de la mode, Citadelles Mazenod

