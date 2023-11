Jean Cocteau. Chambres avec Vues. 60e anniversaire

Jean Cocteau - Chambres avec vues par Dominique Marny célèbre le soixantième anniversaire de la disparition du célèbre Jean Cocteau le 11 octobre 1963. Ce beau livre (c’est le cas de le dire), d'un format impressionnant (26 x 39 cm), invite à une exploration de l'univers intime et artistique du poète.

Les éditions de luxe, constituant le tirage de tête, sont élégamment emboîtées, tandis que les exemplaires de l'édition standard sont reliés dans des étuis d'un bleu nuit profond, agrémentés de finitions dorées appliquées à chaud. 120 exemplaires (numérotés I à CXX), qui inclut un dessin inédit de Jean Cocteau intitulé « Le destin » d’un côté, un tirage classique de 872 exemplaires (numérotés 1 à 872) de l’autre.

De l’artisanat d’art, fruit d'une collaboration dirigée par Dominique Marny (arrière-nièce de Jean Cocteau), pour une sélection de manuscrits, documents, dessins, photos, et citations de Cocteau. Sous la direction artistique de Nicolas Patrzynski, le lecteur est guidé dans un voyage visuel à travers des oeuvres nécessaires, tels que La Belle et la Bête et Les Enfants terribles, mettant en lumière la richesse et la variété du talent du touche-à-tout, qui s'étend de la poésie au théâtre, du cinéma aux arts visuels.

16 chambres, 16 vies de Cocteau, 16 thématiques, de l’enfance aux mystères et à la mystique. L'ouvrage est imprimé sur du papier Arena spécialement fabriqué pour cette édition, et chaque coffret est fabriqué à la main. Même un QR code pour accéder à une interprétation musicale du poème de Cocteau, Un ami dort. Vous voulez quoi de plus ?!

Grands auteurs seulement, et une sélection raffinée de fac-similés de manuscrits, englobant romans, partitions musicales, poèmes, contes, récits, essais, correspondances et documents scientifiques.

Jean Cocteau, poète des images et alchimiste des mots. Entre les disciplines artistiques avec une aisance presque surréelle, embrassant la poésie, le théâtre, le cinéma, et les arts visuels, Cocteau, avec son esprit bohème et son élégance, tissait des rêves dans la réalité, brouillant magistralement les frontières entre le monde tangible et celui de l'imaginaire. Sa plume, aussi agile que son esprit, dessinait des univers où les mots devenaient des images, et les images, des poèmes en mouvement.

Dans son monde, les miroirs n'étaient pas de simples reflets mais des portails vers des dimensions inexplorées. Des œuvres comme La Belle et la Bête et Orphée résonnent comme des symphonies visuelles, où le mythe rencontre la modernité. Il reste encore un magicien qui a su éveiller l'enfant endormi dans le cœur des adultes, les invitant à un voyage dans l'extraordinaire. Cocteau, cet incompris.

Les Éditions des Saints Pères, fondées en 2012, ne sont pas banales : menées par Jessica Nelson et Nicolas Tretiakow, elles puisent dans une passion pour les manuscrits originaux et les beaux livres. Exploration des bibliothèques, collections privées et ventes aux enchères mondiales pour dénicher ces trésors littéraires, souvent cachés ou oubliés, comme le manuscrit du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline.