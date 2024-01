Fanny Wallendorf, Prix François Sommer 2024  

Le Prix François Sommer, doté de 15.000 €, a été créé en 1980 pour récompenser des œuvres qui traitent de manière originale et sensible les rapports entre l'Homme et la nature, tout en apportant de nouvelles perspectives sur les enjeux écologiques actuels. Fanny Wallendorf devient ainsi la 44e récipiendaire du prix.

Ouvert à une grande variété de formes littéraires, de l'œuvre d'un primo-romancier à celle d'un chercheur, en passant par des recueils de poèmes, des essais, des romans sociaux, des enquêtes ou des dictionnaires amoureux, ce prix met en avant la diversité et l’ouverture de la littérature, accueillant les œuvres de toutes les maisons d’édition.

Chaque année, le jury du Prix François Sommer entend faire preuve d'audace en sélectionnant des ouvrages qui offrent une lecture riche et diversifiée de la nature. Pour cette édition, six autres ouvrages étaient en compétition avec le roman de Fanny Wallendorf :

La grande ourse (Stock), de Maylis Adhémar. Un roman qui interroge les relations entre paysans, néoruraux et citadins dans un village d’Ariège.

Et vous passerez comme des vents fous (Actes Sud), de Clara Arnaud. Roman qui nous interroge sur la question de la présence de l’ours dans les Pyrénées.

Faire paysan (Zoé). Enquête de Blaise Hofmann, au cœur d’un monde agricole qui se révèle en constante réinvention de lui-même.

Humus (L’Observatoire), de Gaspard Koenig. Un roman social, politique, révolutionnaire, et profondément littéraire.

Par Monts et par vaux (Anamosa), de Martin de la Soudière. Un généreux et joyeux abécédaire, comme un dictionnaire amoureux des paysages.

Border la bête (La Contre Allée), poétique roman de Lune Vuillemin où paysages et personnages se mèlent pour ne faire qu’un.

Mon travail est hanté par la question de l’animal et du sauvage. Sur mon chemin personnel, ce prix François Sommer coïncide totalement avec mes préoccupations et ma trajectoire intime, d’autrice et de femme. Le musée de Chasse et de la Nature est un lieu singulier, qui fait partie de mon imaginaire personnel. Ce prix a du sens, je me sens honorée et heureuse. - Fanny Wallendorf, lauréate du Prix François Sommer 2024

Pour Xavier Patier, écrivain, Président du jury : « Cette année, le jury du Prix François Sommer a dû faire son choix dans une sélection talentueuse et hétérogène. Il a été séduit par le récit le plus onirique, Jusqu’au prodige. Ce livre inclassable, conte poétique, nous rappelle que le mystère du mal est inscrit dans la nature elle-même, mais que la beauté du monde peut nous en consoler. Il fallait tout le talent de Fanny Wallendorf pour sortir ainsi des sentiers battus. »

Quand Alban de Loisy, directeur général de la Fondation François Sommer, commente : « Sachons prendre la mesure de ce que ces talentueux auteurs nous dévoilent, que ce soit par leur imprégnation du terrain ou le déploiement de leur imaginaire, car ils sont des sentinelles aux avant-postes, des voix indispensables pour nous pousser à agir. »

Fanny Wallendorf, une écrivaine et traductrice talentueuse, s'est lancée dans la traduction en 2014, en travaillant sur certains écrits de Raymond Carver ainsi que sur la correspondance de Neal Cassady. En 2019, elle a fait ses débuts en tant que romancière avec la publication de son premier roman, L’Appel, qui a reçu des éloges critiques. Jusqu’au prodige constitue son troisième roman. Tous ses écrits sont publiés par les éditions Finitude.

Thérèse est retenue prisonnière par le Chasseur. Elle est chargée de nourrir les animaux qu’il garde captifs avec un plaisir pervers. Un matin, la jeune fille trouve enfin le courage de s’enfuir. (...) Sauvage et ardente, elle fuit à travers la montagne, portée pendant trois jours et trois nuits par le désir insensé de retrouver son frère, de tenir la promesse qu’elle lui a faite. Trois jours et trois nuits pour retrouver son passé et son avenir, dans un paysage où bêtes et hommes se cachent pour survivre ou pour tuer. - Jusqu'au Prodige

Le Prix François Sommer 2023 avait été remis à Sibylle Grimbert pour son roman Le Dernier des siens (éditions Anne Carrière). L’édition 2022 du Prix avait distingué l’ouvrage de Charles Stépanoff, L’Animal et la mort, paru aux éditions La Découverte.

Le jury du Prix François Sommer 2024 est composé de la présidente d'honneur Sandrine Collette, autrice ; le président du jury Xavier Patier, écrivain ; Jean-Luc Chapin, photographe ; Nicolas Chaudun, écrivain ; Christine Germain, directrice du musée de la Chasse et de la Nature ; Sibylle Grimbert, lauréate du prix en 2023 ; Dorian Jude, responsable de la librairie du musée de la Chasse et de la Nature ; Léon Mazzella, journaliste, éditeur et écrivain ; Catherine Pégard, présidente de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ; Philippe Salvadori, historien et maître de conférences à l’Université de Bourgogne ; Anne Simon, spécialiste de littérature (XXe-XXIe siècles) au CNRS-EHESS ; et les étudiantes Justine Chartier et Elise Fontcuberta, du Master Gouvernance de la transition écologie et société (AgroParisTech/Paris Saclay).

La Fondation François Sommer est reconnue d’utilité publique. Fondée en 1964 par François et Jacqueline Sommer, elle œuvre à l’utilisation respectueuse des ressources de la nature, à la pratique d’une chasse raisonnée et au partage du patrimoine artistique et culturel. Elle est au cœur d’un écosystème d’acteurs mêlant l’art, la nature et la science et gère notamment :

Le Parc national de Gilé en Afrique, un joyau de biodiversité de plus de 439 000 hectares avec le gouvernement mozambicain.

Le domaine de Belval, un espace naturel de 1 050 hectares dans les Ardennes dédié à la découverte de la nature, à la recherche scientifique et à la formation responsable des gestionnaires forestiers.

Le Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, avec ses collections d’art ancien et ses expositions d’art contemporain.

La Fondation est également mécène et actrice de projets scientifiques, via son pôle Nature, en France et en Europe. Elle remet tous les ans le Prix littéraire François Sommer et tous les deux ans le Prix scientifique François Sommer Homme Nature, ainsi que le Prix François Sommer pour les monuments historiques en partenariat avec la Fondation Mérimée.

Fanny Wallendorf sera en rencontre le samedi 20 janvier au musée de la Chasse et de la nature :

À 15h : Conversation avec Sandrine Collette, présidente d’honneur du jury du Prix François Sommer 2024. Les deux autrices partagent leurs différentes approches du lien qui unit Homme et nature.

À 17h : La nature au cœur des contes et des légendes. Rencontre aux côtés de Michel Hauteville (L’enfant des forêts, Le Tripode) et Lune Vuillemin (Border la bête, La Contre Allée). Véritable moteur scénaristique de leurs romans, la nature questionne le processus d’écriture de chaque auteur.

