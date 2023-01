Sibylle Grimbert, Prix François Sommer 2023 pour Le Dernier des siens

Depuis 1980, ce Prix littéraire récompense chaque année une œuvre - roman ou essai - qui explore les rapports de l’homme à la nature. Il est doté de 15.000 €.

« C’est une joie immense de recevoir ce Prix. Les livres qu’il a couronnés, et la diversité des champs qu’il récompense, en font un prix passionnant. Il prouve que ce qui touche à la nature est aujourd’hui entré de plain-pied dans le champ littéraire et intellectuel. »

- Sibylle Grimbert

Le roman primé cette année se déroule en 1835. Gus, jeune zoologiste, est envoyé par le musée d’histoire naturelle de Lille pour étudier la faune du nord de l’Europe. Lors d’une traversée, il assiste au massacre d’une colonie de grands pingouins et sauve l’un d’eux. Il le ramène chez lui aux Orcades et le nomme Prosp. Sans le savoir, Gus vient de récupérer le dernier spécimen sur terre de l’espèce.

À l’heure de la sixième extinction, Sibylle Grimbert interroge la relation homme-animal en convoquant un duo inoubliable. L’autrice résume d’ailleurs son roman par une interrogation : qu’est-ce qu’aimer ce qui ne sera jamais plus ?

« La réponse dans ce livre est une victoire sur la fatalité. Pour tous ses lecteurs, Prosp est et sera toujours : une silhouette, une voix et une conscience. » - Stephen Carrière, éditeur de Sibylle Grimbert

Le Dernier des siens figurait dans la liste de pré-sélection 2023 composée d’ouvrages de qualité, aux côté de :

Fahim Amir, Révoltes animales (Divergences)

Gabrielle Filteau-Chiba, Sauvagines (Stock)

Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux (Corti)

Vanessa Manceron, Les veilleurs du vivant. Avec les naturalistes amateurs (Les Empêcheurs de penser en rond)

Raphaël Mathevet et Roméo Bondon, Sangliers - Géographies d’un animal politique (Actes Sud)

Karine Miermont, Vies de forêt (L’Atelier contemporain)

Fanny Taillandier, Delta (Le Pommier)

L’édition 2022 du Prix François Sommer avait distingué l’ouvrage de Charles Stépanoff, L’Animal et la mort (La Découverte). En 2021, c’était Serge Joncour pour Nature humaine (Flammarion).

Des œuvres écrites par des urbains

C’est une tendance de fond pour le jury ces dernières années. La relation entre l’homme et la nature suscite chez les écrivains de plus en plus de livres, de romans et d’essais.

« Année après année nous constatons des évolutions : de plus en plus, s’agissant de la nature, nous avons affaire à des livres écrits par des urbains qui s’adressent à d’autres urbains. Il en résulte une littérature plus pédagogique, souvent compassionnelle, parfois même un peu moralisante, mais toujours soucieuse de mieux faire connaître la place de l’homme dans l’univers. De nouvelles portes s’ouvrent sans cesse et nous découvrons des pépites. » - Xavier Patier, président du jury du Prix François Sommer et auteur

Cette année, un consensus s’est dégagé pour Le Dernier des siens

« Nous avons lu un roman différent où il n’était pas question d’anthropomorphisme mais bien du dernier spécimen d’un pingouin. L’animal y est présenté de manière subtile. A travers la disparition de son espèce, c’est bien celle de l’humanité dont il est question en écho. » - Xavier Patier

Le Prix François Sommer couronne un ouvrage qui apporte un regard neuf sur la connaissance et la relation entre l’homme et la nature.

Le jury 2023 réunissait Xavier Patier, écrivain et président du jury ; Alexis Jenni, écrivain et président d’honneur ; Christine Germain-Donnat, directrice du musée de la Chasse et de la Nature ; Jean-Luc Chapin, photographe ; Nicolas Chaudun, écrivain ; Dorian Jude, libraire du musée de la Chasse et de la Nature ; Charles Stépanoff, lauréat 2022 ; Catherine Pégard, présidente de lʼÉtablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ; Philippe Salvadori, historien, maître de conférences à l’Université de Bourgogne ; Anne Simon, spécialiste de littérature (XXe-XXIe siècles) CNRS-EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales), et Emma-Louise Lavigne et Adrien Desingue, 2 étudiants du Master Gouvernance de la transition écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris Saclay).

La proclamation du Prix François Sommer donne le top départ du salon du livre Lire la nature qui ouvre ses portes au grand public, ce week-end des samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023, au musée de la Chasse et de la Nature. La lauréate y sera présente aux côtés de plus de 40 auteurs de renom.

