Fake News : Tout sur la désinformation

Les fausses nouvelles ou fake news sont des informations fabriquées ou déformées diffusées dans le but de tromper ou d'influencer l'opinion publique. Elles se manifestent sous diverses formes, telles que des articles, des images, des vidéos manipulées, des théories du complot, et même des hypertrucages (deepfakes) – des vidéos ou des enregistrements audio ultra-réalistes générés par intelligence artificielle pour imiter des personnes réelles.

Avec l'avènement des réseaux sociaux et d'Internet, la propagation des fausses nouvelles s'est intensifiée, atteignant rapidement un large public.

Plusieurs acteurs peuvent être à l'origine de ces fausses nouvelles. Parmi eux, il y a des individus ou des groupes avec des agendas politiques, sociaux ou économiques spécifiques, des organisations ou des gouvernements cherchant à influencer l'opinion publique ou à désinformer pour des raisons stratégiques, et même des bots (robots) programmés pour diffuser automatiquement de fausses informations.

Le danger des fausses nouvelles réside dans leur capacité à semer la confusion et à déformer la perception de la réalité. Les gens peuvent, sans le savoir, contribuer à la diffusion de ces informations erronées, devenant ainsi complices involontaires de la désinformation. Face à ce flot constant d'informations, il devient crucial de développer des compétences critiques et d'utiliser des outils de vérification pour distinguer le vrai du faux.

L'ouvrage présenté par Nereida Carrillo vise justement à éduquer et à équiper les jeunes utilisateurs face à ces enjeux. Les illustrations d'Alberto Montt, ajoutant une touche d'humour et de conceptualisation, renforcent le message de l'ouvrage, incitant le public à devenir plus alerte et critique vis-à-vis des informations qu'ils consomment quotidiennement.

Hautement recommandé, pour commencer l’année !!