Fake News: Tout sur la désinformation

Qu'est-ce que les fausses nouvelles (fake news) ? Et qui les crée ? Sur Internet et les réseaux sociaux, on trouve quotidiennement des images et des vidéos manipulées, des théories du complot, des hypertrucages (deepfake) et des robots (bots) qui tentent de nous piéger. En plus, nous pouvons être complices sans le savoir et contribuer au chaos de la désinformation. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des outils pour vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans ce documentaire, Nereida Carrillo donne des explications éclairées à propos de tout ce qui entoure la désinformation. Elle outille le lecteur afin qu'il devienne alerte et critique face au flot d'informations qui lui est proposé. Les illustrations d'Alberto Montt, à la fois drôles et conceptuelles, appuient le texte avec une vive intelligence.