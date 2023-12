La Centrale Canine récompense des livres qui ont du chien

Le palmarès de la 15e édition du prix littéraire de la Centrale Canine :

Littérature

Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour (Stock)

2e prix pour Le Vieux qui marchait avec son chien de Patrick Garcia (Blacklephant)

Documentaire & technique

Le Chien, un loup rempli d’humanité de Pierre Jouventin (éditions Ulmer)

2e prix pour La Part du chien d'Aurélie Champagne (éditions XXI)

Jeunesse

Togo, chien de traîneau d’Anne Pouget (Casterman)

2e prix pour Une histoire d’amour et de crottes de Karine Granier-Deferre et Ronan Badel (éditions L’Élan vert)

Au vu de la qualité de ces ouvrages, le jury a également décidé de décerner 3 mentions spéciales : Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) d’Hélène Gateau, aux éditions Albin Michel, La Fille en poils de chien d’Emmanuelle Maisonneuve, aux éditions Alice, et J’apprends à toiletter mon chien de Karine Dumay, aux éditions Ulmer.

Pour élire les meilleurs livres de l’année sur la thématique de la relation entre l’humain et le chien, le jury du prix littéraire de la Centrale Canine est composé de 6 experts : Alexandre Balzer (président de la Centrale Canine), Anne-Marie Class (secrétaire générale de la Centrale Canine), André Demontoy (docteur- vétérinaire et auteur du Dictionnaire des chiens illustres), Anne La Fay (libraire), Imré Horvath (auteur, historien et photographe) et Roger Madec (ancien sénateur de Paris et éleveur) ainsi que deux membres honoraires : les docteurs-vétérinaires Michel Klein et Philippe De Wailly.

L'année dernière, Un Chien à ma table, de Claudie Hunzinger (Grasset), faisait notamment partie des ouvrages lauréats.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : illustration, Aaron Gaines, CC BY-NC-ND 2.0