Toutous : La Centrale canine décerne ses prix littéraires 

Les prix ont été remis ce jeudi 8 décembre 2022, dans les salons de l’Hôtel de Guénégaud, à Paris. Parmi la soixantaine d’ouvrages en lice, trois lauréats ont été récompensés dans les trois catégories.

Le jury du Prix Littéraire de la Centrale Canine est composé de 6 experts : Alexandre Balzer (président de la Centrale Canine), Anne-Marie Class (secrétaire générale de la Centrale Canine), André Demontoy (docteur-vétérinaire et auteur du Dictionnaire des chiens illustres), Anne La Fay (éditrice et libraire), Imré Horvat (historien et photographe) et Roger Madec (ancien sénateur de Paris et éleveur) ainsi que deux membres honoraires : les docteurs-vétérinaires Michel Klein et Philippe De Wailly.

La Centrale Canine, qui assure la promotion et la défense des rôles et place du chien dans la société et gère le Livre des Origines Français (LOF).

Voici le résumé du roman lauréat, Un Chien à ma table, publié aux Éditions Grasset.

Un soir, une jeune chienne, traînant une sale histoire avec sa chaîne brisée, surgit à la porte d’un vieux couple : Sophie, romancière, qui aime la nature et les marches en forêt et son compagnon Grieg, déjà sorti du monde, dormant le jour et lisant la nuit, survivant grâce à la littérature. D’où vient cette bête blessée ? Qu’a-t-elle vécu ? Est-on à sa poursuite ? Son irruption va transformer la vieillesse du monde, celle d’un couple, celle d’une femme, en ode à la vie, nous montrant qu’un autre chemin est possible. Un chien à ma table relie le féminin révolté et la nature saccagée : si notre époque inquiétante semble menacer notre avenir et celui des livres, les poètes des temps de détresse sauvent ce qu’il nous reste d’humanité.

Le lauréat de la catégorie, ouvrage jeunesse, est Tibo : la leçon de Nitch, de Sophie Tal Men, un album mettant le chien à l’honneur et publié aux éditions Albin Michel jeunesse.

Thibault a dix ans et, dit-on, un sacré caractère. Tout ça parce qu'il n'aime pas les lettres inutiles et préfère se faire appeler Tibo ! Mais, lui dit-on encore, c'est ce sacré caractère qui va lui permettre d'aller mieux. Car, depuis peu, Tibo ne veut plus marcher. Non, pas avec ce « cruc » au bout de la jambe ! Il n'a même pas envie de quitter le centre de rééducation, où il a passé les derniers mois. Ses parents, pour lui faire plaisir, proposent de lui offrir tout ce qu'il désire. Tout ? Qu'à cela ne tienne, Tibo veut un chien. Et pas n'importe lequel : le lévrier un peu bizarre et très odorant de la SPA. Nietzsche - rebaptisé Nitch - est le compagnon idéal pour Tibo, et il promet même d'être un sacré allié !

Enfin, le prix de la catégorie ouvrage technique documentaire et technique a été attribué au Dr Jacques Mulin pour son ouvrage, Le bouledogue français : ses origines et son histoire, paru chez Artémis.

Charmeur, attachant, joueur, un poil têtu, le bouledogue français fait désormais partie des chiens préférés des Français, qui le choisissent comme chien de compagnie, un rôle qu'il remplit à merveille. Cet ouvrage vous permettra non seulement de mieux connaître la race, mais vous donnera également tous les conseils nécessaires pour son éducation (il ne manque pas de caractère !), son entretien, son alimentation, sa santé, ses activités de prédilection…

La Centrale canine.

Fondée en 1881, la Centrale Canine, véritable Maison du Chien en France, est l'organisme reconnu par le ministère de l’Agriculture pour gérer le livre généalogique canin (LOF, Livre des Origines Français).

La Centrale Canine édite une revue bimestrielle, Centrale Canine Magazine et a créé plusieurs Prix pour récompenser des chiens, des auteurs et des artistes : les Trophées des Chiens Héros de la Centrale Canine, le Prix Littéraire de la Centrale Canine, le Prix des Beaux-Arts de la Centrale Canine, etc.

le Jury a décerné en 2021 son Prix à Bout d’chien, de Patrick Breuzé, publié aux éditions les Passionnés de bouquins, et Un chien dans la ville, d’Ophélie Grevet, aux Éditions La Route de la Soie.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : La Centrale canine

DOSSIER - 15 livres jeunesse à offrir pour enchanter Noël