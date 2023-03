Le chien, un loup rempli d'humanité

" Un loup rempli d'humanité ", c'est la définition du chien de Jean de la Fontaine dans sa fable " Le loup et les bergers ". Définition certes poétique, mais surtout confirmée par l'ADN, concernant tant l'origine du chien que sa modification par l'homme. Entrez dans le cerveau du chien pour comprendre pourquoi il est devenu le meilleur ami de l'homme. A partir des données scientifiques et de son vécu, Pierre Jouventin, docteur ès sciences qui a élevé chez lui une louve, explique comment nos ancêtres ont créé le chien à partir du loup et pourquoi, à la différence de nos cousins les chimpanzés, il est devenu " le meilleur ami de l'homme ". Cette espèce, qui n'existe pas dans la nature et dépend entièrement de l'homme, est en effet plus difficile à comprendre qu'on le croit. Quelle est sa niche écologique d'origine ? Quelles sont ses motivations profondes ? Quelle est sa véritable nature ? C'est le mystère du chien. Entrez dans ce monde nouveau pour devenir plus étroitement complice de votre ami à quatre pattes.