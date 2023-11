Julie Birmant et Simon Boileau, lauréats des Prix Goscinny 2023

Julie Birmant, exilée en Belgique, y devient metteur en scène à l'INSAS à Bruxelles, réalise des documentaires scientifiques pour la RTBF et codirige des numéros d'Alternatives théâtrales. De retour en France, après un séjour au Japon, elle collabore avec France Culture en tant que chroniqueuse et dramaturge, écrit pour des festivals de théâtre et produit des documentaires.

Son premier scénario de BD, Drôles de femmes, illustré par Catherine Meurisse, présente des portraits de femmes célèbres. Elle collabore avec Clément Oubrerie sur plusieurs œuvres, dont Pablo sur Picasso, Les aventures d'Isadora Duncan et Renée Stone, une série d'aventures. Leur dernier projet est une série sur Dalí, dont le premier tome Avant Gala a été publié chez Dargaud en 2023.

En 1930, dans le studio de Picasso, rue de la Boétie, Éluard arrive débordant de joie. Ce soir-là, Dalí dîne avec Gala, sa femme. Interrogé sur sa jalousie, le poète assure qu'il n'en ressent aucune. Picasso, étonné, met en garde son ami contre Salvador Dalí, âgé de 25 ans. Il le décrit comme un individu unique, à la fois vieux et jeune, un artiste au talent et à l'intelligence extraordinaires, prêt à tout. Picasso représente Dalí sous la forme d'un chat Mephisto, un chat qui s'anime, attire l'attention de Gala, se fait caresser par elle, puis l'entraîne dans un voyage à travers son passé, débutant à Figueras, une ville catalane.

Simon Boileau, né en 1990, a grandi dans une région isolée, se réfugiant dans les bandes dessinées lors des journées maussades. Attiré par le dessin et les histoires, il commence des études de graphisme à Lyon avant de se tourner vers la création audiovisuelle et numérique. Malgré ce changement, sa passion pour les bandes dessinées persiste.

À l'école d'art, il se lie d'amitié avec des camarades avec qui il fonde plus tard le collectif d'artistes CHÂTEAU à Paris. Simon, toujours attaché à la nature, part souvent en balade à vélo dans la France rurale avec son ami Florent Pierre. Leur aventure cycliste inspire La Ride, une série de strips qu'ils publient sur les réseaux sociaux. En 2020, le duo remporte le premier prix de BD numérique au Festival d'Angoulême et s'est lancé dans la création d'un album sorti en avril 2023 chez Dargaud.

Une « ride » désigne ici une excursion à vélo. Simon et Florent partagent leur première expérience qui les a incités à partir à l'aventure pour un temps défini. Ils vivent la réalité de la phrase de Nicolas Bouvier, un célèbre écrivain-voyageur : « Ce n'est pas nous qui faisons le voyage, mais le voyage qui nous fait. » Leur périple, rappelant les films d'aventure et les aventures des Pieds Nickelés, les emmène de Paris à la Bourgogne en cinq jours. Ce voyage à vélo est pour eux une façon unique de découvrir le territoire et de se redécouvrir eux-mêmes à la fin de leur parcours.

Cette année, le jury se composait d'Anne Goscinny, Marguaerite Demoëte, Marc Léonard, Pascal Ory, Catherine Meurisse, Benoît Peeters et Blutch.

Ces derniers ont également décerné une mention spéciale à Lola Halifa-Legrand, la scénariste de la bande dessinée L'ami, mise en images par Yann Le Bec et publiée chez Dupuis. La remise des prix se fera le samedi 27 janvier 2024 à l'occasion du festival d'Angoulême. Les deux lauréats, qui succèdent à Thierry Smolderen pour Cauchemars ex machina (Dargaud)et à Mieke Versyp, pour l’album Peau (Çà et là), recevront une dotation de 2500 € chacun.

